A 800 kilómetros de su familia: qué se sabe del niño de 13 años arrestado por el ICE en Massachusetts

Un niño de 13 años de edad fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Everett, Massachusetts, y luego transferido a un centro de detención de Virginia, a más de 800 kilómetros de distancia, donde espera su liberación.

Durante la semana pasada, el joven, cuya familia es originaria de Brasil y tiene un caso de asilo pendiente, fue detenido por oficiales del Departamento de Policía de Everett. El ICE se hizo cargo de su detención, informó en primera instancia el Boston Globe .

El jueves pasado, Joselie Berto, la madre del niño, recibió una llamada para retirarlo de la custodia policial. Luego de más de una hora y media de espera en la estación policial, se le informó sobre su traslado.

En un primer momento, las autoridades desplazaron al joven hasta un centro de detención del ICE en Burlington, Vermont. El viernes por la mañana, lo llevaron al Centro de Detención Juvenil Regional del Noroeste en Winchester, Virginia.

La liberación del joven detenido en un centro para menores

Ante la repercusión del arresto del adolescente de 13 años, el juez de distrito estadounidense de Boston, Richard G. Stearns, ordenó que lo liberen antes del próximo martes, a menos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) brindara razones que indiquen que es necesaria su detención.

En diálogo con el medio mencionado, el abogado especializado en inmigración Andrew Lattarulo, de Georges Cotes Law, informó que el niño aún continuaba bajo custodia en el centro juvenil ubicado a más de 800 kilómetros de la ciudad de Everett, donde reside junto a su familia.

La madre del joven relató que su hijo la llamó llorando desde el establecimiento, en donde las condiciones son hostiles. Además, aclaró que el menor se recupera de una fractura del pie y duerme sobre un piso de cemento con una lámina de aluminio como manta, mientras espera en silencio el regreso a su hogar.

El fallo judicial que podría liberar al menor detenido por el ICE

En su fallo, el juez federal mencionó como factor determinante para la liberación la edad del menor detenido por el ICE. En ese sentido, enfatizó en que se encuentra “en compañía de detenidos adultos sin parentesco”. La decisión se tomó antes de conocerse el traslado del niño al centro de detención de menores de la agencia migratoria.

El testimonio de la madre señala que el joven cursa el séptimo grado en la escuela Albert N. Parlin de Everett. En tanto, mientras esperan la resolución de su caso migratorio, ambos padres están autorizados a trabajar en Estados Unidos, explicó Lattarulo.

Qué dice ICE sobre los arrestos de menores migrantes en EE.UU.

En septiembre, agentes del ICE arrestaron a un menor de 16 años de edad durante una parada de tráfico en Milford. Luego, lo liberaron debido a que comprobaron su edad.

Al respecto, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que los oficiales desconocían cuántos años tenía el joven y sostuvo que la agencia migratoria "no se enfoca en menores ni niños” en sus operaciones.