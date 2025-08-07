El dato que enciende las alarmas en México sobre las remesas en dólares desde EE.UU.

Las remesas en México por parte de inmigrantes en Estados Unidos cuentan con una tendencia a la baja. Según estimaciones del banco BBVA y Banxico (Banco Central de México), el envío de dólares podría caer un 5.8% en todo 2025, lo que representa una disminución de US$3700 millones en comparación al año pasado.

Qué pasa con las remesas desde EE.UU. a México

De acuerdo con el último informe presentado por Banxico, los ingresos por remesas del exterior se situaron en US$5201 millones en junio. Este número representó una disminución anual del 16,2%.

La caída mensual en junio de remesas fue del 2,3% Freepik

Con estos resultados, el sexto mes del año contó una caída mensual de 2.3% y un superávit de 4.8 millones de dólares. Este valor es inferior al observado en mayo del año pasado, que fue de US$4.9 millones.

Con respecto al período de enero y junio de este año, el valor de los ingresos por remesas fue de 29 millones de dólares. Este número es menor al acumulado en el mismo lapso del año pasado, que fue de 31.3 millones de dólares.

Las razones detrás de la caída de remesas en México

Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México, estimó que razón principal detrás del descenso en el envío de remesas tiene que ver con la baja inserción de nuevos migrantes al mercado laboral estadounidense.

Herrera asegura que la razón principal de la caída deriva de la menor inserción de nuevos migrantes al mercado laboral estadounidense Pixabay

En la presentación del “Anuario de migración y remesas México 2025″, sostuvo que la fortaleza del peso mexicano frente al dólar, la baja migración en EE.UU. y las políticas migratorias de la administración Trump también influyeron en la caída.

Con este análisis, Herrera deslindó la responsabilidad total al incremento de las detenciones y deportaciones en Estados Unidos, ya que la inestabilidad en las remesas acumula veinte meses, un período mayor al segundo mandato de Donald Trump.

El economista jefe de BBVA México asegura que las políticas migratorias de la administración no son la razón principal de la tendencia baja en las remesas Alex Brandon - AP

“En México llevamos un tiempo donde la migración neta está cercana a cero y, por lo tanto, pues no podíamos esperar que las remesas siguieran creciendo si no está creciendo el número de migrantes”, explicó Serrano Herrera, según consignó la agencia EFE.

Cuántos migrantes mexicanos detuvo el ICE en Estados Unidos

Según un análisis de datos realizado por CBS News, se registraron 109 mil arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) entre el 20 de enero y el 27 de junio de este año.

40 mil detenidos por parte del ICE son de nacionalidad mexicana ICE

De este número, casi 40 mil de los detenidos eran ciudadanos mexicanos, lo que convirtió a México en la nacionalidad más frecuente entre los arrestos, seguido de Guatemala y Honduras, con 15 mil y 12 mil respectivamente.

Con los resultados obtenidos, Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, señaló que los países de origen de las personas arrestadas coinciden con las tendencias migratorias generales.

La analista de políticas del Instituto de Política Migratoria señaló que los países más cercanos a EE.UU. a nivel geográfico cuentan con más personas detenidas por parte de la agencia Gregory Bull - AP

“Generalmente, hablamos de países geográficamente cercanos a Estados Unidos”, expresó la analista sobre los principales países con más ciudadanos detenidos por la agencia.

Los estados donde hubo una mayor taza de arrestos entre enero y junio de este año fue en el sur de Estados Unidos y a lo largo de la frontera con México, según reportó CBS News.