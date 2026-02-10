El “guiño” de los trabajadores de Google a los migrantes en EE.UU.: su pedido contra el ICE y Kristi Noem

Ejecutivos de Google enfrentan presión interna luego de que cientos de empleados exigieran a la compañía romper relaciones con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ante el aumento de redadas migratorias violentas en Estados Unidos, en las que al menos dos personas han perdido la vida durante operativos recientes.

Trabajadores de Google piden cortar relación con el ICE y Kristi Noem

De acuerdo con BBC, cerca de 900 empleados de tiempo completo de Google firmaron una carta abierta en la que piden a la empresa cortar todo vínculo con el ICE y exigir mayor transparencia sobre el uso que el gobierno federal y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hacen de la tecnología de la compañía.

Trabajadores de Google piden que la empresa no brinde servicios al ICE (AP foto/Thibault Camus) Thibault Camus - AP

Google mantiene contratos de servicios en la nube con agencias federales, entre ellas el ICE, como parte de su colaboración en aplicación de leyes migratorias.

Un trabajador con más de siete años en la empresa calificó como “alucinante” que Google continúe colaborando con agencias de inmigración. La misiva surge semanas después de que empleados de empresas como Amazon, Microsoft y Meta hicieran peticiones similares.

El empleado que encabezó la iniciativa, identificado como Alex, aseguró que le resulta “aborrecible” acudir a trabajar sabiendo que su labor puede apoyar acciones del ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

También señaló su inconformidad con el papel de Google en la eliminación de aplicaciones que las autoridades consideran “amenazantes”, en el contexto de políticas migratorias más estrictas.

Exigen transparencia y retirar su tecnología del ICE

Otras demandas de los empleados de Google es que la empresa retire su tecnología de cualquier trabajo dentro del ICE, DHS y CBP, que brinde protección a sus trabajadores contra las actividades de control de inmigración y que la empresa celebre una reunión de todos los empleados para abordar sus preocupaciones.

Piden a Google ya no colaborar con el ICE tras aumento de violencia contra migrantes (Photo by Jim WATSON / POOL / AFP) JIM WATSON� - POOL�

Además, en 2025, Google se asoció con la contratista militar Lockheed Martin para implementar modelos de inteligencia artificial Gemini, y mantiene vínculos con Palantir, empresa clave en los sistemas operativos del ICE y del Ejército estadounidense, lo que ha intensificado las críticas internas.

Ordenan que agentes del ICE porten cámaras corporales

Tras el aumento de la violencia durante operativos migratorios, la secretaria de Seguridad Nacional, Noem, ordenó que los agentes del ICE porten cámaras corporales durante redadas y operativos.

Kristi Noem anunció que se amplía su uso: cómo funcionan las cámaras corporales del ICE AP / ICE

A través de sus redes sociales, Noem informó que el programa se extenderá a nivel nacional conforme haya recursos disponibles y comenzará en Minneapolis, donde ocurrieron los incidentes más recientes. La medida avanzó después de que el presidente Donald Trump respaldara públicamente la propuesta, según AP.

La decisión se da en un contexto de creciente presión pública y protestas masivas, luego de que operativos del ICE en Minneapolis derivaran en enfrentamientos con civiles y manifestantes, que dejaron al menos dos personas muertas, entre ellas Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense.

Estos hechos provocaron manifestaciones en distintas ciudades del país y reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales, así como la exigencia de mayor rendición de cuentas y transparencia en las acciones de control migratorio.