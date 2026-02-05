Por orden de Kristi Noem: cómo son las cámaras de los agentes del ICE y para qué sirven en las redadas

Luego de la orden reciente de la secretaria del Departamento Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, sobre el uso de cámaras corporales por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), esta tecnología y su aplicación en los operativos migratorios quedó en el centro del debate en el país norteamericano. Un documento de la propia agencia detalla las condiciones de uso.

Los términos del ICE para uso de cámaras corporales de agentes

Las cámaras corporales van acopladas a los uniformes de los agentes federales y registran tanto imágenes como sonido de lo que ocurre en los operativos. En la directiva 19010.3 del ICE, publicada en febrero del 2025, se indican las cuestiones legales sobre su utilización.

El ICE indica cómo funciona el uso de las cámaras corporales para los agentes ICE

De acuerdo con lo que consta en el documento, estas son las claves:

Los agentes deben activar sus cámaras al inicio de cualquier actividad de aplicación de la ley y mantenerlas encendidas hasta que la escena se considere segura según lo determine un supervisor.

hasta que la escena se considere segura según lo determine un supervisor. Si un oficial no activa su cámara, debe proporcionar una declaración escrita en la que detalle el motivo por el que no lo hizo.

escrita en la que por el que no lo hizo. Las cámaras corporales se deben usar en acciones como arrestos en vía pública, registros de incidentes durante una detención, ejecución de órdenes judiciales, respuesta a disturbios en instalaciones del ICE y durante emergencias.

en instalaciones del ICE y durante emergencias. En contraste, está prohibido su uso en actividades encubiertas, vuelos comerciales y entrevistas de custodia dentro de prisiones o centros de detención.

dentro de prisiones o centros de detención. Estas herramientas tampoco se pueden utilizar para grabar exclusivamente actividades protegidas por la Primera Enmienda o para realizar reconocimientos faciales .

o para realizar . Con respecto a la privacidad de los datos, el ICE establece que antes de cualquier divulgación pública las grabaciones deben ser sometidas a un proceso de censura para proteger la identidad de las víctimas y los rasgos faciales de los agentes.

El ICE dispone las condiciones de uso de las cámaras corporales ICE

Cómo es el uso de las cámaras corporales del ICE en incidentes graves

En el mencionado documento, la agencia migratoria también indica cómo son los procesos de respuesta en caso de lesiones o muertes:

En estos casos, se activa un grupo especial de revisión . El ICE se compromete a realizar una divulgación expedita de las imágenes, generalmente dentro de las 72 horas, si se determina que es de interés para la agencia.

. de las imágenes, generalmente dentro de las 72 horas, si se determina que es de interés para la agencia. Los agentes del ICE tienen permitido revisar sus propias grabaciones antes de completar informes oficiales, pero deben dejar constancia de que lo hicieron en el mismo reporte.

antes de completar informes oficiales, pero deben dejar constancia de que lo hicieron en el mismo reporte. Cada supervisor debe asegurar que las grabaciones se carguen en el sistema en un plazo no mayor a 24 horas tras finalizar la actividad y que se etiqueten correctamente dentro de las 72 horas siguientes.

en un plazo no mayor a 24 horas tras finalizar la actividad y que se etiqueten correctamente dentro de las 72 horas siguientes. La implementación a nivel nacional de esta directiva está sujeta a la disponibilidad de fondos.

El mensaje de Kristi Noem sobre el uso de cámaras corporales en los operativos del DHS Captura

Justamente a este último punto se refiere el mensaje reciente de Noem en redes sociales.

La orden de Noem: las cámaras corporales se usarán en operativos del DHS en todo el país

La funcionaria determinó que la utilización de este recurso se ampliará en las operaciones del DHS, donde se incluye el ICE, en todo EE.UU. Esto se realizará cuando el financiamiento esté disponible.

“A medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional. Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país“, escribió en una publicación de X.