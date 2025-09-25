La severidad de Greg Abbott contra los inmigrantes y a favor del ICE en Texas: “Números que aumentan”

Un informe del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) indicó que Texas alberga la mayor cantidad de migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2025. En ese contexto, el gobernador del estado, Greg Abbott, destacó la cifra y emitió una sentencia contra la comunidad.

Cuántos migrantes detenidos están bajo custodia del ICE en Texas

El análisis del organismo determinó que el 70,8% de las 58.766 personas arrestadas por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos no poseen antecedentes penales, según los datos registrados hasta el 7 de septiembre. En Texas, se albergaron 13.307 detenidos en los centros del estado.

El ICE detuvo a 58.766 personas en el año fiscal 2025 Archivo

El informe indicó que muchos de los condenados, que conforman un total de 41.589 sin historial criminal, presentan delitos menores como infracciones de tránsito.

En medio de las redadas migratorias ordenadas por Donald Trump desde su regreso a la presidencia en enero pasado, que tienen el objetivo de cumplir con la deportación de un millón de extranjeros al año, Abbott destacó la posición del estado sobre las estadísticas del ICE.

“Texas lidera Estados Unidos en detenciones por el ICE. Espero que esos números aumenten”, expresó el gobernador republicano en su perfil de X el jueves 25 de septiembre. Abbott mostró en diversas ocasiones su respaldo a las medidas de control fronterizo y migratorio que impuso el mandatario.

El líder republicano compartió la noticia que posiciona a Texas en el podio de arrestos migratorios X/@GregAbbott_TX

En total, el ICE detuvo a 28.306 migrantes en agosto de 2025, mientras que la CBP registró el arresto de otros 4057.

En qué estados se produjeron más detenciones del ICE a migrantes

El TRAC enumeró un listado de los territorios en los que se mantuvo bajo custodia de las autoridades a un mayor número de detenidos en operativos migratorios. Seguido de Texas, lo conforman:

Luisiana : con 7470

: con 7470 California : con 3727

: con 3727 Georgia : con 2998

: con 2998 Arizona: con 2678

Por otra parte, la organización detalló los centros de detención que contaron con mayores arrestos diarios en promedio.

Centro de Detención del Condado de Adams, en Natchez (Mississippi) : con 2172 detenidos en promedio diario

: con 2172 detenidos en promedio diario Centro de Detención Stewart, en Lumpkin (Georgia) : con 1912

: con 1912 Centro de Procesamiento del Sur de Texas, en Pearsall : con 1692

: con 1692 Centro Correccional de Winn, en Winnfield (Luisiana) : con 1563

: con 1563 Centro de Detención Eloy, en Arizona: con 1401

Nuevo centro de detención del ICE en Texas, con el apoyo de Abbott

El 24 de agosto pasado, el líder estatal celebró la inauguración de un nuevo centro de detención de inmigrantes en El Paso, cuya apertura se realizó en la base militar de Fort Bliss.

El complejo Lone Star Lockup en Fort Bliss abrió con capacidad inicial de 1000 camas y se ubica en El Paso, Texas X (@NTDPlus_) - Archivo

En su perfil de X, Abbott expresó: “El ‘Lone Star Lockup’ ya está abierto al público. Es el centro de detención de ICE más grande en la historia de Estados Unidos”. Y añadió: “Todo es más grande en Texas”.

El establecimiento presentó una capacidad inicial de 1000 camas, aunque con un presupuesto millonario se pretende alcanzar las 5000. Allí, se alojarán extranjeros detenidos que cuenten con procesos de deportación de EE.UU.