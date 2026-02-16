Una congresista colombiana pro-Trump denuncia que el ICE detuvo a su hijo y ahora pide ayuda: “Intervención urgente”

Una congresista colombiana denunció que su hijo Rafael, de 22 años, fue detenido en Luisiana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Se trata de Ángela Vergara, integrante del Partido Conservador y señalada como fundadora del movimiento “Latinas por Trump”.

¿Qué se sabe del caso del hijo de Ángela Vergara?

Vergara dio a conocer el caso de su hijo a través de un video en redes sociales. Allí, señaló que el joven se encontraba bajo condiciones “inhumanas” luego de ser detenido por las autoridades federales en una vía pública de Luisiana.

Una congresista colombiana pro-Trump denuncia que el ICE detuvo a su hijo y ahora pide ayuda: “Encadenado”

“Fue retenido de manera injusta por el ICE en Estados Unidos. Lleva 18 días encadenado y encarcelado en unas condiciones inhumanas. Estaba a la espera de su resolución legal”, dijo en el video publicado a principios de febrero.

En diálogo con El Tiempo, Vergara aseguró que su hijo se encuentra actualmente en el River Correctional Center en Luisiana. A través de una llamada, el joven le describió las condiciones del centro, marcadas por hacinamiento, falta de atención médica y cultivo de cuadros gripales.

Según Vergara, su hijo contaba con seguridad social, identificación y licencia para conducir camiones de carga al momento de la detención Instagram/@angelavergarag

“Uno piensa que el sistema carcelario de Estados Unidos es distinto, pero por lo que estoy viviendo en carne propia, no hay garantías en absolutamente nada”, señaló al medio sobre el sistema judicial en el país norteamericano.

“Él, al igual que muchos colombianos, está viviendo un martirio. Necesita la intervención urgente del Estado”, continuó.

Según su madre, Rafael viajó en 2022 a Estados Unidos y al año siguiente solicitó el asilo. Durante ese tiempo tuvo dos audiencias postergadas, aunque obtuvo su permiso de trabajo, identificación y licencia para conducir camiones de carga.

La tercera audiencia estaba prevista para fines de febrero, pero fue detenido por agentes del ICE a las cuatro de la madrugada en una vía pública.

El pedido de Vergara a las autoridades colombianas

Vergara explicó que, tras la detención de Rafael, la familia optó por la salida voluntaria como la vía más rápida para recuperar su libertad. Sin embargo, aunque el documento ya fue firmado y autorizado a nivel judicial, el joven sigue retenido bajo custodia de ICE a la espera de un cupo en un vuelo de repatriación.

Aunque la familia optó por la salida voluntaria de Rafael y su aprobado a nivel judicial, se mantiene detenido a la espera de un cupo en un vuelo de repatriación Ted S. Warren - AP

Debido a esto, hizo un llamado tanto público como formal (a través de una carta a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio) a fin de activar rutas de verificación de garantías humanitarias y acelerar los vuelos de repatriación en conjunto con la Fuerza Aérea o aviones civiles para los colombianos detenidos.

“Hoy me dirijo a usted no como congresista, sino como madre de uno de los colombianos que atraviesa esta situación. Desde esta doble condición, me uno al clamor de muchas familias que viven días de angustia e incertidumbre, esperando el regreso de sus hijos, padres y hermanos”, dijo en el documento presentado a Villavicencio.

Luego agregó: “Estos connacionales han culminado los procesos administrativos; sin embargo, se mantienen detenidos a la espera de su deportación. Cada día adicional en los centros de detención representa una carga emocional profunda para sus familias y exige una respuesta diligente y humanitaria del Estado colombiano”.