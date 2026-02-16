Alerta migratoria en EE.UU.: la millonaria compra de almacenes del ICE para crear centros de detención masivos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) planea avanzar este año con una millonaria compra de almacenes. El objetivo es utilizar las instalaciones para adaptarlas a centros de detención de inmigrantes que pueden contener a miles de arrestados. Esta medida implicaría una inversión superior a los 38.000 millones de dólares.

La millonaria compra de almacenes para crear centros de detención masivos del ICE en EE.UU.

El jueves, la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, publicó documentos entregados por el ICE que muestran que la administración federal planea comprar varios edificios para transformarlos en centros de detención. El objetivo es aumentar la capacidad de retención de inmigrantes.

El ICE reveló que planea avanzar con una compra millonaria de almacenes para aumentar la capacidad de los centros de detención ACLU

De acuerdo a los documentos, el gobierno de Donald Trump apunta a:

Convertir 16 edificios en todo el país para que sirvan como centros de procesamiento regionales. Cada uno albergaría a entre 1000 y 1500 inmigrantes a la vez.

regionales. Cada uno albergaría a entre 1000 y 1500 inmigrantes a la vez. Transformar otros ocho centros de detención a gran escala para albergar entre 7000 y 10.000 detenidos a la vez. Estos servirían como “las principales ubicaciones” para las deportaciones internacionales.

El documento también señala que los detenidos pasarían un promedio de tres a siete días en los sitios de procesamiento antes de ser transportados a las instalaciones más grandes. Allí, podrían permanecer hasta 60 días previos a la deportación.

Alerta migratoria en EE.UU.: la inversión millonaria del ICE para la compra de almacenes

De acuerdo con el gobierno federal, el espacio de detención adicional sería necesario debido a la contratación de más agentes por parte del ICE y a un aumento esperado de arrestos.

El plan presupuestario, estimado en US$38.300 millones, forma parte de una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional para expandir significativamente la infraestructura de detención migratoria en 2026.

La millonaria compra de almacenes por parte del ICE elevaría la capacidad en los centros de detención a más de 90.000 personas CalMatters

En las últimas semanas, el ICE gastó más de US$690 millones para adquirir al menos ocho edificios industriales en Maryland, Arizona, Georgia, Texas, Pensilvania y Michigan, reveló The Washington Post.

Además, la agencia federal confirmó su interés en al menos cuatro construcciones adicionales en Georgia, New Hampshire, Nueva York y Nueva Jersey.

En ese sentido, algunos almacenes podrían comenzar a aceptar detenidos tan pronto como en abril.

Según el documento, la agencia “implementará completamente un nuevo modelo de detención” antes del 30 de septiembre. Además, “activará” todas las instalaciones antes del 30 de noviembre.

El gobierno federal también tiene intenciones de tomar posesión de 10 centros existentes donde el ICE opera actualmente, pero que son edificios que pertenecen a contratistas privados o gobiernos locales. En conjunto, los almacenes elevarían la capacidad para albergar un total de 92.600 detenidos a la vez.

Centros de detención masivos del ICE: la solución de Trump al récord de arrestados

A mediados de enero, el número de migrantes bajo custodia del ICE en centros de detención llegó a un récord de más de 73.000.

Según datos federales citados por CBS News, el número de personas bajo custodia del ICE superó recientemente las 70.000, un nivel inédito desde la creación de la agencia en 2003. Además, corresponde a un aumento del 84% respecto al mismo momento en 2025, cuando la cifra era de menos de 40.000.

Este año, el número de migrantes bajo custodia del ICE en centros de detención llegó a un récord de más de 73.000 ICE Facebook

Anteriormente, la administración Trump indicó que su objetivo era mantener bajo detención a más de 100 mil personas como parte de su ofensiva contra la inmigración ilegal.

Los datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) exhiben que aproximadamente el 47%, o alrededor de 34.000, de los detenidos tenían cargos o condenas penales en Estados Unidos.

El resto de los detenidos estaban clasificados por el ICE como “violadores de inmigración”. Esto significa que no están condenados por delitos ni enfrentan cargos en el país norteamericano.