El inminente acuerdo del ICE con el IRS contra los inmigrantes indocumentados

El gobierno de Donald Trump evalúa un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que permitiría compartir información fiscal de inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación.

Acceso limitado del ICE a datos protegidos por el IRS

Según informó ABC News, el borrador de ese acuerdo ya fue redactado y se encuentra en revisión por parte de ambas agencias. La iniciativa, que aún no fue implementada, representa un cambio sensible en la relación entre el sistema tributario y el sistema migratorio. Históricamente, el IRS no comparte datos personales con otras agencias, salvo en situaciones excepcionales previstas por ley.

Un borrador en revisión permitiría a ICE verificar información fiscal de migrantes, lo que rompería con décadas de confidencialidad tributaria Susan Walsh/AP

De acuerdo con The Washington Post, el ICE solicitaría al IRS que confirme información como nombres, direcciones y datos fiscales de personas con órdenes finales de deportación. La sección 6103 del código tributario federal regula estrictamente el uso de esta información, que en general solo puede ser revelada mediante una orden judicial o en contextos muy específicos.

El plan permitiría que la policía migratoria verifique datos bajo ciertas condiciones, sin entregar los registros fiscales completos. Según ABC News, solo podrían acceder a esa información la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o el director interino de ICE, Todd Lyons, y solo en el marco de investigaciones limitadas a individuos con procesos migratorios ya concluidos.

Reacciones a la medida del ICE e IRS: los antecedentes de rechazo

La posibilidad de que el IRS colabore con operativos migratorios generó preocupación dentro de la agencia. Varios funcionarios expresaron objeciones por considerar que podría debilitar la confianza de los contribuyentes indocumentados que pagan impuestos.

Millones usan ITINs para declarar; ahora el gobierno evalúa usar esos datos para reforzar deportaciones masivas X @ICE

En enero, el entonces comisionado interino del IRS, Doug O’Donnell, se opuso a una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para acceder a los registros fiscales de las personas con órdenes de deportación. O’Donnell renunció al día siguiente. Su reemplazante, Melanie Krause, evalúa el nuevo borrador.

Qué implica el cruce de datos entre el IRS y el ICE para los inmigrantes

El posible acuerdo entre el IRS y el ICE para compartir información fiscal genera alarma entre organizaciones migrantes. La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, podría transformar los registros impositivos en herramientas de deportación.

Un estudio reveló que en 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron en concepto de impuestos federales, estatales y locales US$8889 por persona Freepik

Millones de inmigrantes sin estatus legal presentan declaraciones fiscales cada año utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Este documento, emitido por el IRS, les permite cumplir con sus obligaciones tributarias a pesar de no tener residencia legal. Lo hacen como parte de su arraigo en Estados Unidos, por vínculos laborales o familiares, y con la expectativa de regularizar su situación migratoria en el futuro.

Según datos citados por The Washington Post, al menos la mitad de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos paga impuestos. La confianza en que esa información no sería utilizada con fines migratorios fue, hasta ahora, un principio sostenido por distintas administraciones.

Reclamo judicial por el uso de datos del IRS

El 7 de marzo, dos organizaciones comunitarias de Illinois —Immigrant Solidarity DuPage (ISD) y el Centro de Trabajadores Unidos (CTU)— presentaron una demanda federal para impedir que el IRS comparta datos fiscales vinculados a ITINs, según señaló El Nuevo Herald. La iniciativa busca frenar los intentos del DHS de acceder a las direcciones de unas 700 mil personas que podrían ser incluidas en operativos de remoción.

La Corte no detuvo el polémico acuerdo, pero advirtió que debe cumplir la ley; activistas alertan sobre impacto en comunidad migrante Freepik

Los demandantes sostienen que esa maniobra violaría la sección 6103 del código tributario, que garantiza la confidencialidad de la información proporcionada al IRS. La presentación judicial fue respaldada por organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios, que advierten sobre los efectos disuasorios que esta política podría tener en la presentación voluntaria de impuestos por parte de millones de trabajadores sin papeles.

Sin embargo, la jueza federal Dabney Friedrich rechazó emitir una orden de emergencia para bloquear la eventual transferencia de datos. “Entiendo su deseo de preservar el status quo, pero hay formas legales para que estas agencias compartan información”, afirmó Friedrich, según informó CNN.

En su argumentación, consideró que los demandantes no presentaron pruebas suficientes de que la entrega de información fuera inminente. A pesar de ello, la magistrada advirtió que el IRS deberá actuar “dentro de los límites legales” si la administración avanza con esta estrategia.