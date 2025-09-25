El periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido por el ICE, está bajo riesgo de ser deportado: “En represalia por su trabajo”

El periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido en Georgia hace poco más de 100 días, enfrenta ahora un proceso de deportación a El Salvador. Organizaciones civiles y su defensa legal sostienen que su arresto es una represalia por sus coberturas sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en varias ciudades de EE.UU.

Periodista salvadoreño detenido en Georgia: así comenzó el caso de Mario Guevara

El comunicador salvadoreño, radicado en EE.UU. desde hace más de dos décadas, fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque se identificó como prensa y portaba un chaleco con la leyenda “Prensa”, los agentes locales se lo llevaron.

Mario Guevara es un periodista de 47 años oriundo de El Salvador que llegó a EE.UU. hace más de 20 años Facebook Mario Guevara

Los fiscales retiraron rápidamente los cargos penales al concluir que Guevara cumplía con las indicaciones de los agentes en el lugar. Sin embargo, tras su liberación, el ICE asumió la custodia del periodista, luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Gwinnett presentara cargos menores por infracción de tránsito en su contra.

Desde entonces, permanece bajo custodia federal, a pesar de que estos últimos cargos también fueron retirados. Su arresto fue cuestionado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quien en un comunicado aseguró que el periodista “ha estado detenido durante más de 100 días en represalia por su trabajo”.

Mario Guevara y las redadas del ICE: denuncias de represalia y censura

Durante los últimos años, Guevara documentó mediante transmisiones en vivo y reportajes en redes sociales las redadas migratorias en distintas comunidades de Georgia y otros estados. Su trabajo alcanzó notoriedad durante la administración de Donald Trump, en un periodo de intensificación de operativos contra inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con la ACLU, las transmisiones en vivo de Guevara sobre procedimientos del ICE fueron consideradas “amenaza” por funcionarios migratorios, lo que explicaría, según la organización sin fines de lucro, la negativa a liberarlo incluso después de la retirada de los cargos locales.

Scarlet Kim, abogada de la organización proinmigrantes, sostuvo que el arresto constituye una medida inconstitucional que vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., por constituir una represalia contra la libertad de prensa.

“La deportación de Mario Guevara sería un resultado devastador para un periodista que ha estado detenido injustamente durante más de 100 días”, declaró Kim. “Los reporteros no deberían temer represalias del gobierno por hacer su trabajo, y presentarse a trabajar no debería significar la separación de su familia”, aseguró.

El periodista tomó notoriedad debido a sus coberturas en relación con las políticas de migración llevadas a cabo por la administración Trump Facebook Mario Guevara

Dónde está detenido Mario Guevara: traslados y condiciones en centros del ICE

Desde su arresto, el salvadoreño fue trasladado en múltiples ocasiones. En menos de dos meses pasó por cinco instalaciones distintas antes de ser recluido en el Centro de Procesamiento del ICE de Folkston, en el sureste de Georgia.

Actualmente, se encuentra en condiciones de aislamiento, a más de cuatro horas de su familia, según detalló la ACLU, lo que incrementó la dificultad de mantener contacto constante con sus allegados y abogados.

En una carta difundida por la organización civil, Guevara afirmó que lo detienen por su trabajo periodístico y no por delitos. Señaló que, de ser deportado, partiría con la convicción de que su situación es consecuencia de ejercer la profesión.

“Estoy consciente de mi situación legal, sé que estoy a punto de ser expulsado de este país, al que tanto he amado y respetado durante más de dos décadas”, expresó el periodista. “La vida no siempre es justa con uno. Si me deportan, me voy con la frente en alto”, agregó.

El periodista salvadoreño denunció "persecución" luego de que el ICE impugnará su libertad bajo fianza Arvin Temkar - Atlanta Journal-Constitution

Riesgo de deportación de Mario Guevara a El Salvador: qué decidió la BIA

El caso de Guevara adquirió una dimensión más crítica cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) reabrió un expediente migratorio cerrado hace 13 años. La junta ordenó su expulsión a El Salvador tras basarse en registros que, según la defensa, contienen errores fácticos.

“El arresto del Sr. Guevara, su detención durante más de 100 días y el intento de deportarlo apuntan a una erosión de los derechos civiles de todos los georgianos, en particular de los periodistas, cuyo trabajo es fundamental para la democracia”, declaró Andrea Young, directora ejecutiva de la ACLU de Georgia. “Instamos al tribunal a revertir esta terrible injusticia”.

La orden de remoción final fue emitida el 23 de septiembre de 2025, después de que la BIA determinara que no existía evidencia suficiente de un pago de fianza realizado en 2012, pese a que los registros del ICE confirmarían lo contrario.

La defensa sostiene que Guevara es elegible para solicitar la residencia permanente en EE.UU., ya que tiene un hijo ciudadano estadounidense. Sin embargo, se rechazó la moción para revisar su caso en esa dirección.

“La decisión de la BIA es errónea según los hechos, y luchamos urgentemente por su liberación y para evitar su inminente deportación”, expresó Kim.

La ACLU intenta frenar la deportación del periodista salvadoreño

Ante la amenaza de remoción, la ACLU y su filial en Georgia presentaron una petición de habeas corpus en un tribunal federal. Se trata de una figura legal que protege contra detenciones arbitrarias. La solicitud argumenta que el arresto viola tanto la Primera como la Quinta Enmienda, y pidieron una orden de restricción temporal para frenar la expulsión mientras se revisa el caso.

La organización resaltó que mantener bajo custodia a un periodista en estas condiciones constituye un precedente negativo para la libertad de prensa. El tribunal federal convocó a una audiencia de emergencia para revisar la solicitud de suspensión de la deportación y la liberación inmediata de Guevara, aunque hasta el momento no se ha emitido una decisión definitiva.