El truco que usa el ICE para espiar migrantes: un sistema de torres falsas de celulares

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) implementaría una nueva estrategia para localizar a los migrantes sin estatus legal o con antecedentes penales en su contra, informaron fuentes norteamericanas.

Cómo funciona la estrategia del ICE para identificar la ubicación de los migrantes

Un sistema de localización de teléfonos celulares es la clave para determinar la posición de extranjeros que se encuentran en la mira de los agentes federales. Según reveló Forbes, los oficiales utilizan un simulador de antena al que se conectan los dispositivos y permite obtener una ubicación precisa.

El ICE rastrearía la ubicación de migrantes sospechosos a través de un sistema de localización móvil Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Se trata de Stingray y, si bien el objetivo principal puede ser un migrante sospechoso de cometer un delito, permite rastrear e identificar la situación de otras personas que se encuentren en las inmediaciones del investigado.

El contrato entre el ICE y Harris Corporation, fabricante original de Stingray, fue firmado durante el gobierno de Joe Biden. Además, está valuado en 4,4 millones de dólares y se basó en la adquisición de equipos que permitan rastrear la localización de objetivos.

El medio citado señaló que también se realizaron compras de vehículos simuladores de estaciones de telefonía móvil por parte de la agencia, con un valor de alrededor de US$1 millón, en mayo pasado.

El ICE utilizó torres falsas de celulares para localizar a un migrante en Utah, según Forbes

El portal Forbes reveló que, a partir de registros contractuales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agentes federales desplegaron un simulador de estación de telefonía celular en Orem, Utah, durante un operativo específico.

El sospechoso era un hombre que habría escapado de una prisión en Venezuela, donde cumplía una condena, y que además estaría vinculado a pandillas criminales. Aunque en 2023 se emitió una orden de deportación en su contra, los investigadores sostenían que aún permanecía en Estados Unidos.

Las autoridades migratorias deportaron a más de 150 mil migrantes en el primer semestre del mandato de Trump Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Tras identificar su número de teléfono, el ICE solicitó a un tribunal una orden judicial para rastrear su ubicación mediante un dispositivo Stingray. Hasta ahora, no se difundieron más detalles sobre el caso.

En paralelo, datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) muestran que en los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump fueron expulsados de EE.UU. alrededor de 150.000 extranjeros.

La apuesta del ICE para detener a migrantes que agredan a oficiales federales

El mismo medio señaló que la agencia nacional firmó un contrato la semana pasada con la empresa Clearview AI, basada en el reconocimiento facial, por US$9,2 millones. En esta ocasión, el objetivo se situó en aquellos que ataquen a los miembros del ICE.

El DHS reportó en diversas ocasiones el incremento de agresiones a agentes del ICE y señaló que habrá consecuencias para los autores.

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió de las consecuencias de enfrentarse a los agentes Dhs.gov

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puntualizó a fines de agosto pasado que “cualquiera que ponga una mano sobre la policía será procesado con todo el peso de la ley”, luego de que las autoridades detuvieran a un individuo que protagonizó una amenaza de bomba en una oficina de la agencia.