Trámites migratorios en pausa en EE.UU.: cuáles pueden quedar retenidos por los nuevos controles del Uscis

Las autoridades migratorias de Estados Unidos implementaron un sistema de revisión más estricto que impacta en múltiples trámites. La política, impulsada durante la administración de Donald Trump, establece controles migratorios más exhasutivos bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.

Solicitudes del Uscis que pueden quedar en pausa: asilo, green card, ciudadanía y permiso de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que aplica “holds” administrativos o pausas temporales mientras realiza verificaciones adicionales. Estas retenciones no implican un rechazo automático, pero extienden los tiempos de respuesta.

Bajo mandatos presidenciales, la agencia ha implementado escrutinios más estrictos American Immigration Council

Los solicitantes quedan en una situación de espera sin plazos definidos para la resolución de sus casos. Según la agencia, entre los procesos alcanzados por estas medidas se encuentran:

Asilo

Ajuste de estatus y residencia permanente (green card)

Programa de visas de diversidad (lotería de visas)

Permisos de trabajo (EAD)

Naturalización

Solicitudes de refugio

El objetivo final de estas políticas es asegurar que solo las personas debidamente verificadas reciban beneficios migratorios dentro del territorio estadounidense Freepik - Freepik

Qué personas quedan más expuestas a demoras del Uscis por los controles reforzados en EE.UU.

Las demoras impactan principalmente en personas provenientes de 39 países incluidos en una lista de “alto riesgo”. Entre ellos, figuran naciones latinoamericanas como Cuba y Venezuela.

En estos casos, los expedientes pueden quedar inmovilizados durante periodos prolongados. Las autoridades argumentaron dificultades para verificar identidades o antecedentes en esos países.

“El Uscis está comprometido con la integridad del sistema de inmigración, la seguridad nacional y la seguridad pública”, señaló la agencia en el comunicado. “Nuestra máxima prioridad es garantizar que todas las personas que solicitan beneficios migratorios sean debidamente investigadas, en particular aquellas provenientes de países identificados como de alto riesgo”, agregó.

Bajo estas nuevas normas de verificación y seguridad, los solicitantes continúan dentro del sistema migratorio, pero sin definiciones inmediatas sobre su estatus.

Cómo funciona el nuevo sistema de “escrutinio extremo”

La pausa se debe a la implementación de un modelo de “escrutinio extremo” que busca detectar fraude o riesgos a la seguridad nacional mediante:

Verificación biométrica obligatoria : se implementó la verificación de identidad incluso cuando se reutilizan huellas dactilares existentes.

: se implementó la verificación de identidad incluso cuando se reutilizan huellas dactilares existentes. Rastreo de redes sociales y finanzas : se incrementó la revisión de información pública en línea y antecedentes financieros.

: se incrementó la revisión de información pública en línea y antecedentes financieros. Entrevistas exhaustivas : se realizan entrevistas comunitarias y reintervisiones de méritos en casos de refugio.

: se realizan entrevistas comunitarias y reintervisiones de méritos en casos de refugio. Cruce de datos finales: se requiere una revisión final de cualquier arresto y consultas en la base de datos consular antes de emitir una decisión.

Además, se introdujeron entrevistas adicionales, incluidas instancias comunitarias y reentrevistas en casos de refugio. Estas prácticas forman parte de programas internos orientados a detectar inconsistencias.

Las medidas incluyen la suspensión temporal de trámites para solicitantes de países considerados de alto riesgo y el refuerzo de la verificación de identidad mediante datos biométricos y redes sociales Freepik

Qué cambió con los permisos de trabajo en EE.UU. y por qué el Uscis revisa más veces los expedientes

Uno de los cambios más visibles es la reducción en la duración de los permisos laborales. Esto implica que los solicitantes deben someterse a revisiones de seguridad con mayor frecuencia.

Antes de emitir una decisión final, el organismo realiza una verificación completa de antecedentes, lo que incluye registros de arrestos y consultas en bases de datos consulares.

Incluso después de una aprobación, los casos pueden ser reexaminados si surgen nuevos elementos. Esto introduce un monitoreo continuo sobre los beneficios migratorios otorgados.

“El Uscis continuará reforzando sus procedimientos de selección y verificación para garantizar la máxima protección de la seguridad nacional y pública, y para erradicar el fraude en el sistema de inmigración", dijo la agencia. “Nuestros esfuerzos constantes están diseñados para asegurar que solo las personas elegibles y verificadas reciban beneficios migratorios”, concluyó.