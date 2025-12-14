El video de unos empleados que le cerraron la puerta en la cara al jefe de la Patrulla Fronteriza: “¿Quieres pollo?"

A través de redes sociales, circula un video que muestra la actitud del empleado de una tienda en Louisiana para evitar el ingreso de los oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Al notar que efectivos de la agencia se acercaban, el hombre fue hasta la puerta y la cerró desde dentro. Entre los agentes que no pudieron acceder al local estaba Greg Bovino, el jefe de la agencia.

Louisiana: empleado cierra su tienda para impedir el ingreso de la Patrulla Fronteriza

El hecho ocurrió en la ciudad de Kenner, en las cercanías de Nueva Orleans. Las imágenes que circularon a través de X y otras redes sociales dejan ver el final de la secuencia, cuando las puertas ya estaban cerradas y los agentes resignados a que no podrían entrar.

El empleado de Louisiana cerró la puerta y enfrentó a los agentes de la Patrulla Fronteriza

Un empleado que estaba dentro de la tienda filmó la situación con su celular. En el video se ve cómo él y otro colega se acercaron hasta la puerta y desde allí increparon a los agentes que quedaron afuera.

Con tono burlón, se dirigieron a Bovino, que miraba la situación del otro lado. “¿Qué quieres? ¿Quieres pollo? Vete a otro lado, no vas a conseguirlo aquí“, lanzó el empleado entre las risas de su compañero.

Al darse cuenta de que lo filmaban, Bovino giró inmediatamente y le dio la espalda a la cámara. A pesar de que no se movió de su lugar, el encargado del negocio tomó esta reacción como una manera de ocultarse y no mostrar su rostro ante la cámara.

Molesto por eso, continuaron los comentarios contra el miembro de la Patrulla Fronteriza: “¿No quieres mostrar la cara ahora? Sé que puedes escucharme, ¿por qué no muestras la cara?“.

Los empleados de la tienda confrontaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza y a Greg Bovino RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre el final de las imágenes, que duran poco más de un minuto, el empleado le dijo al agente de la entidad que siempre disfruta de tener notoriedad durante los operativos, pero que aquí prefirió dar la espalda. Segundos después, un oficial se acercó a hablar con Bovino.

Confusión con ICE: qué ocurrió en la tienda de Kenner y por qué cerraron la puerta

Tal como se puede ver en los últimos segundos del video, los agentes de la Patrulla Fronteriza se marcharon en sus camionetas entre los insultos de los empleados, que los confundieron con oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“ICE, no van a entrar aquí. Cerrado”, expresó con efusividad quién filmaba. En un testimonio que brindó a 4WWL, Wayne Davis, el encargado de la tienda que registró las imágenes, reveló que fue un cliente quien le avisó de la llegada de los oficiales. Al escuchar el comentario, Davis se apresuró en cerrar la puerta para no dejar que la Patrulla Fronteriza ingrese al local.

Los empleados de la tienda de Lousiana confundieron a los agentes de la Patrulla Fronteriza con el ICE Gerald Herbert� - AP�

Qué es la operación Catahoula Crunch y por qué la Patrulla Fronteriza actúa en Nueva Orleans

La entidad del gobierno de EE.UU. lleva a cabo una operación en Nueva Orleans, al igual que hizo en otras ciudades durante los últimos meses. Según las autoridades, el objetivo es detener migrantes con antecedentes criminales, aunque las cifras en Chicago no coinciden con ese enfoque.

Sobre la operación Catahoula Crunch, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó un comunicado donde detalló los casos de algunos detenidos.

Aunque la operación de la Patrulla Fronteriza está enfocada en Nueva Orleans, pueden darse movimientos en ciudades cercanas de Louisiana, como ocurrió en la tienda de Kenner.