En octubre 2025: qué pasará con el estatus de miles de venezolanos bajo TPS que podrían ser deportados de EE.UU.

El 3 de octubre, la Corte Suprema concedió una solicitud de emergencia de la administración Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 300 mil venezolanos en EE.UU. Esta medida implica que varias familias puedan perder sus permisos de trabajo y protección contra la deportación antes de lo previsto, mientras los casos sigue en apelaciones.

Qué sucede con los venezolanos que cuentan con TPS

La suspensión del fallo emitido por el juez Edward Chen en el Distrito Norte de California trae consecuencias directas para los migrantes venezolanos. De acuerdo con el abogado de inmigración Jesús Reyes, mientras el caso se desarrolla en la Corte de Apelaciones del 9 Circuito, no se permitirá que las personas puedan continuar con las protecciones del TPS.

“Mientras se litigue el programa y haya un litigio delante de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, no se va a permitir que las personas puedan seguir con sus protecciones del TPS”, anunció el abogado.

Pese a suspenderse el beneficio, el abogado remarcó que aún no se trata del veredicto final. Desde este punto, recomienda esperar una aclaración del Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) en cuanto a los protocolos a seguir y mantenerse informados a las nuevas actualizaciones.

Qué sucede con los permisos de trabajo de los venezolanos en EE.UU.

En relación con el estatus de los permisos de trabajo bajo el Formulario I-766, todo depende de la designación bajo la cual fueron emitidos (2023 o 2021) y si el beneficiario se reinscribió o no.

En ese sentido, según consignó el sitio web de E-Verify, así quedarían las licencias:

Los permisos de trabajo emitidos bajo la Designación TPS 2023

Extensión Automática Estándar: estos EAD se extienden automáticamente hasta el 2 de abril de 2026.

estos EAD se extienden automáticamente hasta el 2 de abril de 2026. Extensión de 540 Días (con Solicitud de Renovación): con una solicitud de renovación de EAD presentada a tiempo, estos documentos aún pueden extenderse de forma automática por hasta 540 días, hasta el 24 de septiembre de 2026.

con una solicitud de renovación de EAD presentada a tiempo, estos documentos aún pueden extenderse de forma automática por hasta 540 días, hasta el 24 de septiembre de 2026. Reverificación por Empleadores: los empleadores deben volver a verificar a estos beneficiarios del TPS antes de que comiencen a trabajar el 3 de abril de 2026.

Los permisos emitidos bajo la Designación TPS 2021

Para beneficiarios que se reinscribieron (bajo el aviso del 17 de enero de 2025):

Extensión Automática Estándar: estos EAD se extienden automáticamente hasta el 2 de abril de 2026. Para reinscribirse debe presentar el aviso de recibo de su Formulario I-821 (Solicitud de Estatus de Protección Temporal), demostrando que la solicitud de reinscripción fue presentada antes del 14 de septiembre de 2025.

Reverificación por Empleadores: los empleadores deben volver a verificar a estos beneficiarios antes de que comiencen a trabajar el 3 de abril de 2026.

Extensión Automática: los EAD de estos empleados se extienden automáticamente solo hasta el 7 de noviembre de 2025.

Reverificación por Empleadores: los empleadores deben volver a verificar a los beneficiarios del TPS de Venezuela que presentaron estos EAD antes de que comiencen a trabajar el 8 de noviembre de 2026

Escenarios posibles para los venezolanos en la Corte de Apelaciones

Según el abogado Reyes, el destino final del TPS para los venezolanos depende de cómo avance el litigio en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En el caso de que la administración Trump vuelva a apelar y la Corte Suprema no tome el caso, se mantendría el TPS hasta octubre de 2026.

No obstante, si la Corte Suprema tome el caso, se mantiene la suspensión del beneficio, por lo que las personas afectadas deberán buscar otras vías para permanecer en Estados Unidos.