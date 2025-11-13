En qué estados pueden suspender tu licencia si no tienes estatus legal en Estados Unidos

Mientras 19 estados y el Distrito de Columbia permiten que residentes sin estatus migratorio regular obtengan permisos de conducir, algunas jurisdicciones establecieron marcos legales que declaran inválidos estos documentos dentro de sus territorios. Las normativas generan consecuencias penales para quienes conduzcan con estas credenciales en Florida, Wyoming y Tennessee.

Qué estados de EE.UU. otorgan licencias de conducir a migrantes indocumentados y cuáles las invalidan

En 2005, el Congreso de Estados Unidos estableció la Ley Real ID, que determinó criterios mínimos para estos documentos, lo que incluyó la verificación de estatus legal. Sin embargo, la norma federal preservó la autonomía de los estados para expedir credenciales alternativas que no cumplan dichos estándares, siempre que no se utilicen para identificación en instalaciones federales.

19 estados y el Distrito de Columbia autorizaron licencias de conducir para personas sin prueba de presencia legal. Sin embargo, otras jurisdicciones se contraponen con leyes más estrictas Freepik

Actualmente, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington, junto con el Distrito de Columbia, expiden permisos de conducir a solicitantes que presentan documentación como certificados de nacimiento extranjeros, pasaportes de otros países o tarjetas consulares, sin exigir comprobación de presencia legal.

Esta política buscó asegurar que las personas que viven y trabajan en un territorio estatal pudieran conducir de manera regularizada y registrarse en sistemas locales de tránsito. No obstante, otras jurisdicciones respondieron con leyes que restringen o invalidan estos documentos cuando sus portadores cruzan a estados con regulaciones más estrictas.

Estados que invalidan licencias de conducir de indocumentados: Florida, Wyoming y Tennessee

Florida

El Estado del Sol fue el primero en establecer expresamente que ciertas licencias emitidas a personas sin estatus legal no tendrían validez dentro de su territorio. La ley SB 1718, vigente desde julio de 2023, prohíbe la emisión de este permiso sin prueba de presencia legal en la jurisdicción y declara inválidos aquellos provenientes de otros estados que sí las expiden.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) establece en su sitio web que los permisos que están diseñados específicamente para ser usados por personas sin estatus migratorio regular, como las conocidas “Drive Only” de Connecticut o “Driving Privilege Card” de Delaware, no pueden ser usadas en Florida. Conducir con un documento de este tipo se considera una falta penal, con sanciones que pueden incluir multas, antecedentes y encarcelamiento en caso de reincidencia.

La Sección 322.033 de los Estatutos de Florida especifica que un permiso de conducir resulta inválido si pertenece a una categoría emitida exclusivamente a personas que no pudieron comprobar presencia legal al momento de tramitarlo.

Florida fue el primer estado en establecer expresamente que ciertas licencias emitidas a personas sin estatus legal no tendrían validez dentro de su territorio Freepik

Wyoming

En febrero de 2025, Wyoming promulgó la Ley HB 0116 que estableció un marco legal equivalente al implementado previamente en Florida. El texto legislativo determina que los permisos o tarjetas de privilegio de operación otorgadas por otras jurisdicciones a personas sin autorización legal resultan inválidas para conducir en este territorio.

La normativa define como “extranjero no autorizado” a cualquier persona que no posea ciudadanía estadounidense y no haya sido legalmente admitida en Estados Unidos. Conducir con un permiso considerado inválido bajo esta disposición constituye un delito menor, sancionable con multa de hasta US$750, prisión de hasta seis meses, o ambas penalidades simultáneamente.

Tennessee

La Ley HB 749, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026, busca modificar el Título 55, Capítulo 50 del Código Anotado de Tennessee, específicamente en relación con permisos de conducir expedidos a personas que carecen de presencia legal.

La medida instruye a las autoridades estatales a mantener un registro público de licencias emitidas por otras jurisdicciones a residentes sin estatus legal que no serán reconocidas como válidas dentro de Tennessee. Una vez en pleno vigor, el estado se convertirá en el tercero en establecer este tipo de restricciones, lo que consolida una corriente política que contrasta con la tendencia mayoritaria de ampliar el acceso a permisos de conducir.

La misma persona puede estar autorizada a manejar en el estado que emitió el documento, pero exponerse a sanciones si transita por otro con políticas más estrictas Freepik - Freepik

Diferencias adicionales en la emisión de licencias en otras jurisdicciones

Virginia mantiene un sistema que requiere verificación de presencia legal para la expedición inicial de licencias de conducir estándar, así como para solicitudes de credenciales Real ID. El Departamento de Vehículos Motorizados del estado (DMV, por sus siglas en inglés) define presencia legal como ciudadanía norteamericana, residencia permanente legal o autorización legal para permanecer en EE.UU. con estatus migratorio elegible.

El estado requiere que los solicitantes presenten prueba de estatus legal cuando lo tramitan por primera vez, cuando el documento ha sido suspendido, revocado o cancelado, o cuando no se renueva antes del vencimiento. Sin embargo, quienes ya presentaron documentación desde 2004 y mantienen estatus de ciudadano, residente permanente o residente condicional no deben volver a enviar comprobación.

Por su parte, Washington D.C. implementa requisitos similares para no estadounidenses, quienes pueden obtener el registro si cumplen con los criterios de identidad Real ID, número de seguro social, residencia actual en el distrito y presencia legal. Aquellas expedidas a estas personas vencen al finalizar el período de estadía aprobado por las autoridades federales de inmigración.

El distrito capital no expide permisos de conducir a personas con visas de visitante, y requiere que quienes residan por más de 30 días sin esta categoría migratoria obtengan una licencia local. El DMV mantiene una guía de verificación de documentos en línea para determinar qué comprobantes deben enviar los solicitantes según su estatus específico.

Este panorama muestra que la validez y alcance de un permiso en Estados Unidos depende no solo del estatus migratorio del solicitante, sino también del territorio donde el registro se presenta y se utiliza.