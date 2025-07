Es colombiana y llevó a su perra Chloe a una playa de Florida, pero casi termina detenida por el ICE

Un paseo familiar terminó en una situación impensada para Angie Sandoval, una joven colombiana de 27 años que vive en Orlando, Florida. La mujer, que había decidido visitar la costa junto a su esposo, sus hijos y su perra Chloe, fue arrestada por un oficial del condado Volusia y quedó al borde de ser entregada a Inmigración. Todo por haber ingresado con su mascota a una playa donde estaban prohibidos los animales.

Un perro en la playa: el error por el que una migrante casi es deportada

Todo comenzó el 12 de julio, cuando la familia Sandoval decidió disfrutar de un día al aire libre, algo que no hacían desde hacía meses. Fueron a New Smyrna Beach, con su perra Chloe, sin saber que esa playa tenía restricciones para animales.

Según contaron en una entrevista con Telemundo, la tarde transcurría con normalidad hasta que un agente del condado de Volusia se acercó a Angie. El oficial le comunicó, a través de una persona que ofició de traductora, que iba a ser arrestada por haber llevado al perro a la playa. “Tiene que venir conmigo”, le ordenó.

El clima se volvió más tenso cuando el agente dijo que llamarían al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para informar sobre lo ocurrido y que sería “deportada”.

La migrante contó que desconocía que no estaban permitidos los animales y que no entendía cómo una infracción leve como esa podía escalar a ese nivel. “Pensaba: ‘Dios mío, ¿qué está pasando?’“, agregó entre lágrimas. Mientras Angie trataba de mantener la calma, su esposo intentaba explicar al oficial que tenían un proceso migratorio en curso. Sin embargo, según contaron, las autoridades no contemplaron esa información. “Ellos llamaron, pero dijeron que no, que no había vuelta atrás”, aseguraron.

Angie solo pensaba en sus hijos. Su temor era que su familia fuera separada. “Mi mayor miedo era si me llegaban a deportar, ¿en qué momento yo me iba a volver a reunir con ellos?”, expresó.

Angie Velazco fue detenida por llevar a su perro a la playa y temiò ser deportada ICE

Una noche en la cárcel, la fianza y la liberación

Angie fue trasladada a la cárcel del condado Volusia. Pasó la noche allí, y tras horas de angustia e incertidumbre, fue liberada tras pagar una fianza de US$1000.

Luego del episodio, Angie se presentó a su cita con Inmigración. Según contó, las autoridades le confirmaron que su proceso de asilo sigue su curso.

Por su parte, el jefe del Departamento del Alguacil del condado Volusia, explicó que la actuación del agente de policía de Volusia siguió las nuevas directrices estatales, ya que por disposición del gobernador de Florida, están obligados a notificar a ICE aun cuando se trate de infracciones menores.

Qué precauciones tenés que tomar antes de llevar a tu perro a la playa este verano (Fuente: Pexels)

Mascotas en la playa: cómo evitar problemas

En un informe publicado por NBC News, Erin Ballinger, la editora de BringFido (una plataforma que ofrece consejos y reservas de viajes junto a animales) emitió una serie de recomendaciones para viajar con animales sin problemas.

En primer lugar, remarcó: “Los dueños de las mascotas deben informarse sobre qué tan amigables son los lugares que van a visitar”.

Según detalló, uno de los principales errores es asumir que las mascotas están permitidas en cualquier lugar público, ya que las ordenanzas locales y otras restricciones pueden limitar el acceso a los perros.

“Myrtle Beach, Carolina del Sur, es una playa popular, pero desde mayo hasta el 15 de septiembre, no se permiten perros en la playa de 9 a 17. En cambio, la playa Coronado, en California, permite a los perros sin correa todo el año”, comentó.