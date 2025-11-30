Es de Honduras y tuvo a su hijo en EE.UU., pero la deportaron y ahora pide que le devuelvan a su bebé

Kimberlyn Yaritza Menjivar Aguilar, de 22 años y originaria de Honduras, fue deportada desde Minnesota hacia su país natal. La joven migrante asegura que las autoridades le prometieron que regresaría con su hijo pequeño, pero ahora reclama que su bebé de ocho meses continúa en Estados Unidos.

Cómo fue el arresto del ICE a la madre hondureña: los motivos del arresto

Desde la casa de sus padres en Honduras, Aguilar contó en diálogo con CBS cómo fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en septiembre pasado.

El ICE deportó a la madre de un bebé nacido en Estados Unidos (foto ilustrativa) usicegov

Según relató, ocurrió durante lo que debía ser una cita rutinaria de huellas dactilares para tramitar un permiso de trabajo ya aprobado. Por entonces, ella se había mudado desde St. Cloud, en Minnesotta, hacia Dakota del Sur poco antes de tener a su hijo, en marzo de 2025.

“¿Es este tu bebé?”, recordó que le preguntaron. “Dije que sí. Y poco después preguntaron si estaba amamantando. Dije que no”, continuó. Minutos más tarde, fue arrestada por el ICE y le esposaron las manos detrás de la espalda.

Aunque la orden de deportación en su contra no era reciente, Aguilar afirmó que no sabía sobre su existencia. La misma había sido emitida en 2022, después de perder una cita judicial que, según sostuvo, correspondía a su padre.

Su abogado, Kelly Clark, confirmó ese antecedente y detalló que, pese a ello, la joven había recibido luego un beneficio migratorio temporal: “Después de esa orden de deportación, le dieron una ‘deferred action’, que literalmente significa que no la van a deportar”. Aunque aclaró que se trata de una medida “discrecional que puede revocarse”, en su caso remarcó que seguía vigente.

La madre latina fue expulsada de Estados Unidos por el ICE Alex Brandon� - AP�

En tanto, el letrado describió que la joven firmó un documento que pensaba que le garantizaba poder llevar al bebé consigo en caso de ser expulsada de Estados Unidos. Pero esto finalmente nunca ocurrió.

Desde entonces, Clark trabaja con la familia de Aguilar para analizar las vías que permitan que madre e hijo vuelvan a estar juntos. “Todo lo que quiero es estar con mi familia, mi bebé y mi pareja”, concluyó la joven.

Qué dice el DHS sobre el caso de la migrante de Honduras

El caso generó una respuesta formal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En un comunicado compartido con CBS News, una fuente del organismo defendió el procedimiento aplicado por las autoridades del ICE.

“El 29 de septiembre, el ICE arrestó a Kimberlyn Yaritza Menjivar Aguilar, una extranjera ilegal de Honduras. Entró ilegalmente a EE.UU. el 13 de abril de 2021, cerca de Eagle Pass, Texas, y fue liberada en este país por la administración Biden", detalla el mensaje.

Aguilar llegó a EE.UU. cruzando por la zona de Eagle Pass, en Texas (foto ilustrativa) Eric Gay - AP

De acuerdo a esa versión, “su remoción fue ordenada por un juez de inmigración el 12 de octubre de 2022″. “Esta administración no va a ignorar el imperio de la ley”, enfatizaron.

Aguilar llegó a EE.UU. con 17 años, junto a su hermano menor, luego de una travesía de dos semanas para huir de la presión de una pandilla que intentaba reclutarlos en Honduras. Su padre, con quien buscaban reunirse, fue deportado años después de Estados Unidos.