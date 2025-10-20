Es de origen migrante y pasó de trabajar como mesero en Friendly’s a ser el dueño de la cadena

Un estadounidense de origen migrante ingresó al mundo laboral en una sucursal de Friendly’s como mesero cuando aún era estudiante. Más de 20 años después, adquirió la compañía y se convirtió el dueño. El hombre reveló cómo fue su trayectoria y las claves de su éxito.

Quién es el migrante indio que pasó de mesero a dueño de Friendly’s

En 2003, Amol Kohli, de origen migrante indio de 37 años que vive en EE.UU., buscaba generar ingresos mientras terminaba sus estudios de secundaria, con 15 años. Así, comenzó a trabajar como mesero en Friendly’s en Filadelfia, Pensilvania. De percibir 5 dólares la hora, actualmente pasó a convertirse en el dueño de toda la cadena de restaurantes.

Kohli trabajó como mesero en la cadena y actualmente compró la compañía Facebook/Friendly's

El grupo de inversión de Kohli, Legacy Brands International, compró Friendly’s junto a su empresa matriz, Brix Holdings, y otras seis cadenas de restaurantes, según anunció la firma el 22 de julio pasado.

Los comienzos del estadounidense de origen migrante que adquirió Friendly’s

Kohli estudió en la Universidad de Drexel, en Filadelfia, y se especializó en finanzas y marketing, según detalló a CNBC. Mientras, trabajaba en la cadena de restaurantes durante los fines de semana y veranos.

“Empecé a apoyar a un par de franquiciados y a aprender qué pasa después de que el dinero llega a la caja”, señaló al medio mencionado, sobre sus primeros pasos en el mundo empresarial. Y añadió que, de esa forma, adquirió conocimientos “sobre seguros, nóminas, costos de comida y muchas otras cosas”.

Ahora es dueño de 60 sucursales de Friendly's en todo EE.UU. Facebook/Friendly's

Cuando se graduó en 2011, decidió que el camino laboral que quería seguir era distinto. Así, aceptó un puesto de gerente regional en Friendly’s y, poco después, solicitó hacerse cargo de una franquicia que estaba a punto de entrar en quiebra.

Con una inversión de alrededor de 250 mil dólares, Kohli consiguió la licencia, la contratación y el equipamiento del negocio. "Así empezó mi carrera como franquiciador“, aseveró. Y añadió: ”A partir de ahí, no paró“.

En la actualidad, consagraba la propiedad de 31 franquicias de Friendly’s antes del anuncio de la compra total de la compañía, con más de 60 sucursales en Estados Unidos.

Cómo consiguió fundar su propio grupo de inversión antes de comprar Friendly’s

En 2020, el auge de la pandemia por Covid-19 redujo significativamente las ventas de la cadena de restaurantes. Un año después, a punto de declararse en quiebra, la compañía anunció un acuerdo de adquisición por parte de Brix Holdings por menos de US$2 millones.

En mayo pasado, Kholi fundó Legacy Brands International, su propio grupo de inversión, a través del cual se convirtió en propietario de Friendly’s. Según el empresario, la adquisición se logró gracias a una “combinación de muchas estrellas alineadas, el apoyo de las personas adecuadas, fe y mucha buena voluntad, todo ello materializado en un solo momento”.

Las metas del nuevo dueño de Friendly's para potenciar el negocio Facebook/Friendly's

Tras este éxito personal, el estadounidense tiene el objetivo de modernizar las marcas que supervisa, apoyarse en la tecnología, atraer a nuevos franquiciados y utilizar su trayectoria profesional en la cadena de restaurantes para alcanzar un mayor flujo de ingresos en la compañía.