Es de origen migrante, creció en Silicon Valley y así logró crear un negocio exitoso que factura US$245 mil al año

Desde muy chica, Lillian Zhang supo que quería cambiar su destino. Creció en Silicon Valley, en una familia de origen migrante que enfrentaba limitaciones económicas, mientras que sus amigos disfrutaban de otro nivel de vida, más relajado y lujoso. Hoy, con 25 años, logró ingresos de seis cifras gracias a su trabajo en una empresa de tecnología y a su faceta de creadora de contenido. “Siempre fui emprendedora”, expresó.

Su infancia en Silicon Valley, California: el temor a quedarse sin dinero

La infancia de Zhang estuvo atravesada por contrastes. “Vivir en Silicon Valley te da una percepción muy distorsionada de la riqueza”, relató a CNBC Make It. Mientras algunos compañeros tenían casas y autos de lujo, su familia alquilaba departamentos y enfrentaba la preocupación constante por sus finanzas. En su casa el dinero era “escaso” y aunque sus padres no hablaban con ella de esa situación “los oía discutir”.

Lilian Zhang creció en una familia de origen migrante, con recursos modestos Instagram: @bylillianzhang

La joven recordó que en su familia el dinero tenía una connotación negativa y que creció con miedo a la pobreza. “Ese era el principal temor”, contó.

Esa realidad la marcó. Por ello, desde chica se prometió cambiar su destino. “Supe que, después de graduarme, no quería vivir con ese tipo de ansiedad financiera”, dijo. Así que trabajaría duro para conseguir tranquilidad económica para ella y también para sus padres, ya que “quería retribuirles” por su esfuerzo.

Zhang dice que las claves de su éxito son la constancia y la organización

De los peluches a YouTube: sus primeros negocios

Su espíritu emprendedor apareció en la adolescencia. En la secundaria fabricaba muñecos de peluche con la máquina de coser de su madre y los vendía, en la escuela y por internet. A los 12 años ya producía videos en YouTube para promocionar esos productos y, con el tiempo, experimentó con otras iniciativas de comercio electrónico.

Compraba artículos en plataformas como AliExpress para revenderlos en Internet y así consiguió ganancias que estima en unos US$15.000 antes de cumplir la mayoría de edad. “Siempre fui muy emprendedora, era algo natural para mí”, recordó.

Disciplina y organización: las claves de su éxito como emprendedora

En la actualidad, Zhang divide sus días entre un empleo de tiempo completo en una empresa tecnológica y su negocio digital como influencer, que le genera ingresos de alrededor de US$245 mil al año. Esa cifra proviene de acuerdos de patrocinio y de contenido para redes sociales, donde reúne a más de 260.000 seguidores.

La joven asegura que la disciplina fue determinante para alcanzar el éxito financiero. “Las acciones constantes se acumulan con el tiempo”, explicó. Esa idea, inspirada en el interés compuesto de las finanzas, se convirtió en la base de su filosofía: trabajar cada día, incluso cuando la motivación escasea.

La gran cantidad de tareas que maneja obliga a Zhang a optimizar cada hora. Su estrategia consiste en agrupar actividades y ahorrar tiempo con técnicas de organización. Por ejemplo, prefiere cocinar varias comidas en un mismo día para no perder horas en la semana.

La joven tiene dos trabajos, uno en una empresa tecnológica y además es influencer Instagram: @bylillianzhang

Para Zhang, la clave de sus logros se resume en mantener la disciplina incluso cuando el éxito parece lejano. “Creo que necesitas saber por qué lo haces y, en los días difíciles, puedes recordar por qué estás trabajando desde el principio”, explicó.

Por ello, insistió en la necesidad de tener “una meta mayor o una visión de lo que estás trabajando”, ya que “habrá muchos días en los que estés haciendo algo y no verás los resultados inmediatos de tus acciones”.

Según dijo, esos ansiados resultados “aparecerán cuando menos te lo esperes y será gracias al esfuerzo constante que has estado haciendo desde mucho antes”.