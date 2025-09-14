Es guatemalteco, trabajaba en la construcción en EE.UU. y fue deportado sin sus hijos: “Se acabó el sueño americano”

Un ciudadano guatemalteco que se desempeñaba en el sector de la construcción en Estados Unidos fue deportado esta semana, y relató su dura experiencia en redes sociales. El migrante expresó su dolor al ser separado de su familia.

El duro momento de un migrante deportado de EE.UU. y separado de su familia

El hombre nació en Guatemala, pero viajó a Estados Unidos, donde se instaló junto a su pareja y sus cuatro hijos. El martes 9 de septiembre publicó un video en su perfil de TikTok en el que relató que se encontraba en su país de origen tras ser detenido por las agencias migratorias.

Un migrante de Guatemala que trabajaba en Estados Unidos fue deportado y separado de su familia

“Se nos acabó el sueño americano, lamentablemente para mí”, expresó, visiblemente emocionado y entre lágrimas, en un clip que supera las 192 mil reacciones y obtuvo casi tres millones de reproducciones en apenas un día.

Su cuenta de TikTok estaba destinada a mostrar su desempeño en la construcción, rubro en el que trabajaba en Estados Unidos, pero en las últimas horas decidió compartir su duro momento.

El migrante mostraba su desempeño en el rubro de la construcción en EE.UU. antes de ser deportado Facebook/Roofer Márquense GT

El video fue grabado desde su lugar de origen. “Acabo de reingresar a mi país, Guatemala, y vengo destrozado”, aseveró. Y siguió: “Prácticamente solo deportaron mi cuerpo, porque allá se quedó mi vida entera, mi corazón y mi mente”.

El migrante de Guatemala contó que lo separaron de su familia al ser deportado

Luego expresó entre lágrimas y visiblemente conmovido que su familia permaneció en Estados Unidos mientras a él lo enviaban a Guatemala. “Tengo cuatro hijos hermosos y los dos más pequeños me esperaban para cuando llegara del trabajo con los brazos abiertos. Ahora, ¿cómo les explico que no voy a poder llegar a casa?“, señaló.

Trump ordenó las redadas del ICE en todo Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca Archivo

El hombre reveló una desgarradora frase que se le quedó grabada en la mente: “Uno de mis hijos me dijo: ‘Papi, ¿cuándo vas a venir?’“. También relató que los más pequeños de la casa se quedaban dormidos a su lado y que ahora, con su ausencia en el hogar, sienten miedo por las noches.

Para concluir el video, envió un mensaje a la comunidad migrante que pueda ser susceptible a enfrentar un proceso de deportación en EE.UU. “Es algo que pasamos los que migramos de un país a otro, pero toca levantarnos de esta. Ánimo”, finalizó.

El migrante guatemalteco que fue deportado mostró qué le dieron al llegar a su país

En otra publicación horas después, el trabajador de la construcción se mostró en las afueras del aeropuerto del país latino y mostró el contenido de una bolsa de papel que le entregaron las autoridades a su llegada. En su interior, se encontraban dos botellas pequeñas de agua, unos snacks y un frasco de compota de frutas.

Los usuarios de las redes sociales le mostraron su apoyo al ciudadano, con mensajes de aliento para que se enfoque en reencontrarse con su familia. “Esperemos que pronto vuelvan a estar juntos”, expresó uno. “Confíen en que todo esto se solucione rápido”, apuntó otra.

En el primer semestre del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que se registraron más de 150 mil deportaciones de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).