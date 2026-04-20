Es guatemalteco y renunció al sueño americano tras ser detenido por el ICE, ahora cuenta su vida fuera de EE.UU.

El guatemalteco Sebastián Renoj Ordoñez fue detenido el 15 de enero en Brooklyn por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Luego, tras pasar 40 días detenido, decidió autodeportarse. A los 57 años, inició una nueva etapa en Guatemala tras casi tres décadas en Estados Unidos.

Así detuvo el ICE al migrante guatemalteco que luego se autodeportó

El propio Renoj Ordoñez relató que el operativo ocurrió cuando salía de su casa rumbo al trabajo. Según explicó a Telemundo, agentes del FBI e ICE, “en un grupo como de seis”, le solicitaron su identificación y licencia. Posteriormente, las escanearon y comprobaron que se encontraba en situación migratoria irregular.

El arresto se produjo en la madrugada del 15 de enero. El hombre afirmó que esa noche “todos sus sueños se derrumbaron” tras casi 30 años de residencia en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un comunicado enviado a CBS News, lo calificó como “un inmigrante ilegal de Guatemala”.

Además, el organismo precisó que la Patrulla Fronteriza lo interceptó por primera vez en el año 2000, cuando utilizaba el nombre falso de Juan Rivera-Barraz y afirmaba ser ciudadano mexicano. En ese momento, fue procesado por las autoridades y expulsado a México.

El guatemalteco estuvo 40 días detenido por el ICE hasta que se autodeportó

Renoj Ordoñez permaneció 40 días bajo custodia en distintos centros de detención. Según contó, fue alojado en una prisión en Newark, Nueva Jersey, y trasladado luego a instalaciones en Mississippi, Arizona y Louisiana.

A los 57 años, regresó a Guatemala y comenzó una nueva etapa tras décadas de residencia en Estados Unidos

En su testimonio, describió las condiciones del arresto y señaló que le pusieron cadenas en los pies y las manos.

Un juez le negó la posibilidad de fianza y le ofreció la opción de autodeportarse. Frente a esa situación, decidió regresar a Guatemala.

Así es la nueva vida del migrante en Guatemala

Renoj Ordoñez se instaló en una aldea del altiplano guatemalteco. Actualmente vive en ese lugar con su esposa, cuatro de sus hijos y sus nietos.

Desde allí, explicó que busca reconstruir su vida y encontrar trabajo en el corto plazo. También mantiene un vínculo con EE.UU. a través de su hijo mayor, que permanece en el país norteamericano.

Su hijo, Pedro Renoj, que vive en territorio estadounidense, afirmó que sabe que si algún día le toca la “mala suerte” de atravesar una situación similar a la de su padre, puede enfrentar el mismo desenlace.

Las autoridades lo identificaron como inmigrante indocumentado y señalaron antecedentes de ingreso irregular al país Captura de Telemundo

A pesar de este escenario, la familia mantiene expectativas de reunificación. Desde Guatemala, Renoj expresó que espera encontrar una vía que le permita regresar a EE.UU. en el futuro.

Antes de su detención, Renoj Ordoñez había desarrollado una extensa actividad comunitaria. Durante 20 años sirvió como diácono en una iglesia en Brooklyn, Nueva York, donde formó parte activa de su comunidad.

Vecinos y feligreses calificaron su arresto como “injusto” y señalaron que los agentes esperaron fuera del edificio para detener a varios inmigrantes.

En ese contexto, líderes comunitarios cuestionaron los procedimientos de detención. La concejala del Distrito 43 de Nueva York, Susan Zhuang, encabezó una conferencia luego del arresto junto a líderes religiosos para denunciar el operativo, según reportó Brooklyn Reporter.