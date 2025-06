Es indocumentado, de niño vendía dulces y ahora se graduará en Harvard: el mensaje de Jesús para los dreamers en EE.UU.

Jesús, un migrante mexicano, llegó a Estados Unidos cuando apenas era un niño. Para ayudar a su familia a salir adelante trabajó duro: vendió dulces, limpió tiendas y descargó cajas en bodegas. Ahora está a punto de graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard y le dejó un mensaje a otros jóvenes que, como él, crecieron sin papeles: “Crean en ustedes”.

Cómo fue su infancia en Estados Unidos como indocumentado

Jesús nació en México, pero creció en Estados Unidos, donde su familia se instaló cuando era pequeño. Ni sus padres, ni él, ni su hermana menor tienen estatus migratorio legal, pero nunca dejó que el hecho de ser indocumentado lo limitara. Al contrario, fue un motor que lo impulsó a esforzarse y superarse.

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, este joven de 29 años contó que está a días de graduarse en Leyes en una de las universidades más prestigiosas del mundo: Harvard.

Es indocumentado y se graduó en Harvard

Alcanzar este logro no fue fácil. Tuvo que trabajar desde que era chico para ayudar a su familia. Según detalló, cuando era niño comenzó “vendiendo dulces” y luego hizo otras tareas, como “limpiar tiendas, sostener letreros en las equinas, descargar contenedores en bodegas”.

Cómo lo ayudó el programa DACA y su decisión de estudiar en Harvard

En otro clip, Jesús comentó que su primer empleo formal fue en un restaurante y que lo consiguió gracias a que fue beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que permite a los adultos que llegaron al país norteamericano cuando eran niños, estudiar y trabajar con un estatus migratorio legal que deben renovar cada dos años.

Gracias a este programa también pudo ser el primer miembro de su familia en graduarse de la escuela secundaria, asistir y graduarse de una universidad prestigiosa como Harvard y preparar el terreno para que su hermana menor siguiera sus pasos.

Según comentó, al poner en perspectiva su presente prometedor con su pasado le resulta “un poco absurdo” todo lo que logró.

Jesús se convirtió en el primer graduado universitario de su familia Instagram: @lawtinodreamer/

En su relato, Jesús reconoció que hubo momentos en los que creyó que no podría lograr sus objetivos. “Hubo tantas veces en las que me quise dar por vencido, tantas veces en las que la gente me decía que lo que yo estaba soñando era un poco inalcanzable”, señaló.

Sin embargo, se mantuvo firme en sus sueños. “En vez de dejarme de caer, siempre conservé la idea de que yo quería salir adelante para poder apoyar a mi familia y siempre estuve acordándome de eso cuando mi motivación se me iba”, dijo.

Jesús pasó de vender dulces y trabajar en restaurantes a estudiar en Harvard Instagram: @lawtinodreamer/

Su mensaje para otros “dreamers” en Estados Unidos

El joven migrante buscó dejar un mensaje motivador para otros indocumentados que viven en Estados Unidos y que atraviesan situaciones difíciles. “Mi consejo para otros dreamers es: ´crean en ustedes’", dijo.

“Aun cuando nadie más crea en ustedes, no se dejen desalentar ni convencer por lo que piensen otras personas que debe ser un indocumentado”, expresó.

Por último, cerró su video con una recomendación basada en su propia experiencia. “Manténganse enfocados, sigan moviéndose. Persigan sus sueños, no importa cuán imposibles parezcan”, concluyó.