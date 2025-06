Es jardinero colombiano y el ICE lo acusa de conducir ebrio: pero no tiene auto ni sabe manejar

Un migrante colombiano fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Great Barrington, Massachusetts. Lo acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, su familia afirmó que no tiene vehículo ni sabe manejar.

Agentes con máscaras y autos sin identificar: así detuvieron al migrante colombiano

El arresto ocurrió el viernes 30 de mayo, cuando el hombre acudió a trabajar como jardinero en la sede de Creative Building Solutions, ubicada en Maple Avenue, Great Barrington. Según informó The Berkshire Edge, apenas arribó al lugar, fue interceptado por agentes federales que vestían ropa táctica, pero sin identificación visible y con sus rostros cubiertos.

Los agentes esperaron a que el migrante llegara a trabajar y lo detuvieron Ice.gov

Las propietarias del establecimiento, Linda Shafiroff y Sarah Stiner, afirmaron que los oficiales no presentaron ninguna orden judicial ni explicaron el motivo de la detención del trabajador.

Stiner contó que una camioneta con vidrios polarizados estuvo estacionada en su propiedad durante horas antes de la llegada del jardinero. En cuanto el hombre se presentó en el lugar, otros vehículos arribaron y de ellos descendieron al menos ocho agentes. “Que se lleven a alguien de tu propiedad sin mostrar orden judicial ni identificación es muy inquietante”, dijo Stiner.

Las dueñas del edificio intentaron evitar que el hombre sea detenido, pero no lo consiguieron ICE

Shafiroff llegó cuando el operativo ya estaba en marcha. Grabó la escena con su teléfono celular y exigió, sin éxito, que los agentes mostraran una orden de arresto. También les pidió que se identificaran, pero solo recibió como respuesta la exhibición de una pequeña placa. “El nivel de intimidación fue lo más inquietante”, declaró.

“Estaban cubiertos con máscaras, capuchas y chalecos, y no tenían identificación. No se comportaron como policías. Los policías son respetuosos. Saben que las personas tienen derechos. Estos tipos eran como matones”, agregó.

Lo detuvieron por manejar ebrio, pero su familia afirma que no sabe conducir

Durante la detención, uno de los agentes le dio a entender a las mujeres que el jardinero era buscado por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, un familiar del detenido —cuya identidad no se dio a conocer—, le aseguró a The Berkshire Edge que el migrante no sabe manejar, no tiene licencia de conducir y que se traslada únicamente en bicicleta.

El jardinero intentó mostrar una tarjeta roja que enumeraba sus derechos, proporcionada por una organización de ayuda a inmigrantes, pero tampoco fue tomada en cuenta.

En una declaración enviada a CNN y citada por Newsweek, ICE confirmó que los agentes presentes en el video eran oficiales federales. Según la agencia, el hombre detenido era un “extranjero colombiano presente ilegalmente que violó los términos de su liberación al no presentarse ante las autoridades de inmigración”.

ICE no se refirió a la acusación inicial de conducir en estado de ebriedad ni aclaró por qué no se identificaron ante los presentes. Tampoco explicó por qué ejecutaron el operativo sin uniforme oficial ni orden judicial visible.

La reacción al operativo del ICE en Massachusetts

Las propietarias de Creative Building Solutions se mostraron impresionadas por el procedimiento de ICE en su edificio. Aunque el jardinero no era empleado directo suyo, Stiner y Shafiroff decidieron intervenir y trataron de evitar que se llevaran al trabajador, pero los agentes las ignoraron.

Las dueñas del edificio se mostraron preocupadas por cómo se desarrolló el operativo Foto: X @chikistrakiz

Stiner se comunicó con el jefe de policía local, Paul Storti, quien le confirmó que su departamento no colaboró con el operativo. Stiner también consultó a un abogado especializado en derechos civiles, quien le explicó que su estacionamiento no es un espacio público y que los agentes no tenían permiso para montar un operativo de vigilancia en ese lugar.