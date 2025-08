Es latina, fue a Walmart a comprar un vino y asegura que no le aceptaron su Real ID por ser de Puerto Rico

Taty Rivera publicó un video en TikTok donde cuenta su experiencia al hacer las compras en un Walmart de Ohio. Asegura que al realizar el pago le solicitaron un Real ID, pero no le aceptaron la identificación porque era de Puerto Rico y no podían recibirla porque no estaba hecha en Estados Unidos.

Latina revela cómo Walmart rechazó su Real ID por ser de Puerto Rico

En un video de poco más de siete minutos, la usuaria conocida como @cucituraroom en TikTok, asegura cómo la tienda minorista le rechazó su ID de puertorriqueña como una identificación oficial para comprar alcohol en una de sus sucursales.

Puertorriqueña denuncia discriminación en Walmart de Ohio

Rivera explica que intentaba comprar un vino en Walmart de Ohio cuando le pidieron el Real ID, pero le negaron la venta de la botella, porque que al ser una identificación de Puerto Rico “no estaba hecha en Estados Unidos”.

“¿Ustedes pueden creerlo? No aceptaron el ID, es una identificación con la que se puede viajar y pasar por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y no te la aceptan aquí para comprar alcohol”, explicó la mujer.

Todo esto fue grabado mientras se encontraba en la caja del supermercado a punto de pagar sus artículos, de repente se observa un corte en el video y cuando reaparece la ciudadana norteamericana está en su casa, visiblemente molesta y denuncia que fue echada de la tienda.

Latina dice que fue echada del supermercado por un error del cajero

La mujer denunció a la cajera de la tienda, quien le dijo que el Real ID de Puerto Rico no es válido porque la política de Walmart dice que no se pueden aceptar identificaciones realizadas fuera de Estados Unidos.

Fue cuando la latina argumentó que la isla es parte del país norteamericano, por lo tanto, el ID sí fue hecho dentro de Estados Unidos. Sin embargo, la cajera mantuvo su postura y le negó la compra de alcohol.

“Yo no voy a permitir que nos usen esa carta para que nos discriminen y mandé a llamar a la gerente de la tienda, ella defendió a la empleada... estamos todos escandalizados, me dijeron que iban a llamar a la policía, pero no la llamaron porque saben que están mal”, dijo la puertorriqueña.

La mujer dijo que la cajera comenzó a llorar y fue cuando la echaron a ella y a su familia de la tienda y también denunció que dos empleadas se burlaron de ella. Y que al decir que se sentía discriminada, la gerente se alteró y le pidió “no usar la carta de racismo”.

“A los puertorriqueños, a los latinos, se nos respeta. Nosotros tenemos derechos, yo busqué en la política de Walmart y no dice que el Real ID o que algún ID de Puerto Rico no es válido para comprar alcohol o para lo que sea”, comentó la internauta.

Por qué los puertorriqueños tienen la ciudadanía norteamericana

Puerto Rico se encuentra bajo el control de Estados Unidos desde 1898, tras el fin de la Guerra Hispanoamericana. Aunque no es considerado como uno de los 50 territorios que conformar al país, sus ciudadanos sí cuentan con la nacionalidad estadounidense.

El Departamento de Estado de EE.UU. explica que los puertorriqueños recibieron la nacionalidad estadounidense tras la firma de la Ley Jones-Shafroth, el 2 de marzo de 1917.

La isla recibió el nombre de Estado Libre Asociado de EE.UU. y tiene derechos como la protección de fuerzas militares norteamericanas, el autogobierno y la ciudadanía estadounidense que permite a los puertorriqueños viajar o vivir en el país de Norteamérica.

Puerto Rico pertenece a Estados Unidos y todos los puertorriqueños tienen derecho a la ciudadanía estadounidense (Pexels/Mark Stebnicki)

Puerto Rico también es definido como un “territorio no incorporado”, que legalmente pertenece a Estados Unidos, pero que no es parte de él. Fue en 1904 cuando se declaró que los migrantes puertorriqueños podían moverse libremente dentro del país norteamericano, según Univision.

En 1952, la isla adquirió mayor autonomía, aunque aún carece de soberanía y podría considerarse que continúa dentro de la definición de colonia de Estados Unidos.