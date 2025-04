Es latina y consiguió trabajo en Walmart luego de tres intentos: “Les diré qué hacer y qué no”

Trabajar en Walmart es una opción interesante para miles de personas dentro de Estados Unidos, especialmente para inmigrantes, dado que ofrece varias vacantes laborales y los puestos no suelen exigir muchos requisitos. En este contexto, una joven venezolana que consiguió empleo en esa cadena de tiendas brindó consejos y recomendaciones para tener mayores probabilidades de ser elegido durante el proceso de entrevistas y selección de personal.

Consejos y recomendaciones para conseguir trabajo en Walmart

A través de su cuenta de TikTok @angeles.barrioss, la influencer Ángeles Barrios contó cuál es la más forma sencilla para postularse a una vacante en esa compañía de supermercados. “En Walmart no necesitas saber inglés para que te contraten. Te voy a decir qué hacer y qué no hacer para que sí te contraten", prometió para sus más de 24.000 seguidores.

El paso a paso para trabajar en Walmart

Luego de dejar el enlace de referencia para encontrar las vacantes disponibles y postularse a diferentes oportunidades, detalló cómo fue su experiencia. “Para ser sincera, yo apliqué dos veces en Walmart y ninguna de las dos veces me contrataron porque estaba haciendo algunas cosas mal", explicó.

Un consejo clave para ser tomado en cuenta en Walmart

Luego de dos intentos fallidos, la joven reveló que finalmente logró ser contactada: “La tercera vez sí pude lograrlo: lo primero que hice mal fue aplicar a nada más una tienda y poner muy poquitos días disponibles. La clave está en poner todos los días como disponibles aunque no sea así en todos".

Por otro lado, dejó en claro que es conveniente dejar la candidatura para varios puestos. “Lo que debes hacer es aplicar a varias posiciones, yo te recomiendo leer las descripciones y aplicar al menos a cuatro posiciones que se ajusten a lo que tú puedas hacer", explicó.

Qué hacer una vez enviada la postulación a Walmart

Luego de elegir los puestos en la compañía, Ángeles contó que los encargados se van a poner en contacto tarde o temprano. “Vas a recibir un mensaje, revisa el link cada día porque ahí vas a ver el estatus de tu aplicación. Cuando ingreses habrá cinco pasos que si no los has completado, te va a aparecer en gris”, señaló.

Walmart cuenta con una enorme dotación de empleados entre todas sus tiendas Instagram: @Walmart

En cuanto a los tiempos de demora, Barrios aclaró que no pasaron muchos días entre su postulación y el contacto de Walmart: “Yo apliqué el 3 de diciembre y el 11 de diciembre me enviaron un mensaje para que eligiera una fecha para mi ‘meet and greet’ (entrevista). Las preguntas que me hicieron fueron súper simples”. Entonces, contó qué cosas le consultaron:

¿Por qué desea trabajar en Walmart?

¿Qué está estudiando actualmente?

¿Cuáles son sus trabajos anteriores?

¿Qué días está disponible para trabajar?

Al finalizar la llamada, a la joven latina le informaron que debía presentarse al día siguiente para una entrevista presencial. Allí le preguntaron nuevamente sobre sus días disponibles y le mostraron el área en la que iba a trabajar en caso de ser seleccionada.

“El día de mi orientación fue el 22 de diciembre y ese día sí me pidieron llevar mi Seguro Social y algún otro ID. También me hicieron llenar algunos formularios relacionados con mis impuestos”, indicó. Para finalizar, le entregaron los uniformes y comenzó con su nuevo empleo.

Walmart lanzó su Inteligencia Artificial para ser más eficiente en el suministro de productos Steven Senne - AP

Los puestos en los que se puede aplicar en Walmart

La cadena ofrece múltiples vacantes en áreas como atención al cliente, cajeros, reposición de productos, alimentos y preparación de pedidos en línea. Los salarios varían con un máximo de hasta US$27 por hora según del puesto.

Además, la compañía proporciona beneficios adicionales como seguros médicos, descuentos para empleados y programas educativos financiados.