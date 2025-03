Es médica y le aprobaron la visa de trabajo en EE.UU., pero la detuvieron en Boston y la deportaron: los motivos

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) detuvo el pasado jueves 13 de marzo a la Doctora Rasha Alawieh en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, pese a que tenía una visa H1B válida que había sido aprobada tan solo dos días atrás.

Rasha Alawieh tenía su visa en regla para enseñar medicina en EE.UU.

Según documentos obtenidos por ABC News, la profesional libanesa iba a trabajar en la Universidad de Brown como profesora, pero además se había formado previamente en la Universidad de Washington y en la Universidad de Yale. “Es profesora adjunta y tiene importantes responsabilidades”, indica la presentación legal de la doctora.

La Dra. Rasha Alawieh fue detenida en Boston y generó conmoción en la comunidad de medicina Captura video The Providence Journal

Si bien en las primeras horas el DHS no había revelado las razones de su detención, The Providence Journal expresó que en los documentos judiciales presentados en el caso de Alawieh, los funcionarios de aduanas y fronteras encontraron fotografías y videos vinculados a los líderes del grupo islamita Hezbolá en su teléfono celular.

El citado medio indicó que la mujer explicó a las autoridades que seguía las enseñanzas religiosas y espirituales de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbolá fallecido el 27 de septiembre de 2024 en un ataque aéreo, “pero no sus políticas”. “Soy musulmán chiita. Jamenei es una figura religiosa. No tiene nada que ver con la política. Todo son cuestiones religiosas y espirituales”, señaló.

Las razones de DHS para detener y deportar a la doctora en EE.UU.

La misma fuente indica que tras el descubrimiento de las fotografías y videos que comprometieron su estadía, la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) interrogó a la Dra. Alawieh y dijo que no se podían determinar sus verdaderas intenciones en territorio estadounidense.

Por otro lado, los agentes también encontraron a “varios otros militantes de Hezbolá” en la carpeta de fotografías borradas de su teléfono celular. Ante esta situación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) canceló su visa y declaró a Alawieh inadmisible en EE.UU.

La doctora libanesa fue detenida y deportada de EE.UU. Pixabay/Providence Journal (Captura pantalla)

Qué fue de la doctora detenida por el DHS en Boston

Según indica The New York Post, el juez federal de distrito Leo Sorokin ordenó que Alawieh no fuera deportada sin un aviso con 48 horas de anticipación y una explicación previa del DHS, además de una audiencia programada para el lunes.

Sin embargo, el organismo expulsó a Alawieh a París, con un vuelo programado para continuar hacia el Líbano, su país de origen. El viaje de la médica despegó el viernes poco antes de las 20 horas, según el rastreador de vuelos FlightAware. La CBP aseguró que no recibieron la orden del juez antes de que partiera el avión.

DHS efectuó el arresto de un libanés por practicar medicina ilegalmente Archivo

Hilton Beckham, el comisionado adjunto de asuntos públicos de CBP, emitió una declaración para Providence Journal sobre el caso el domingo por la noche y fue enfático al respecto, luego de dejar en claro que las autoridades actuaron en favor de la seguridad nacional.

“Los extranjeros que llegan tienen la responsabilidad de demostrar su admisibilidad a EE.UU. Nuestros oficiales de CBP se adhieren a estrictos protocolos para identificar y detener amenazas, mediante evaluaciones, sólidas alianzas con las fuerzas del orden y una capacidad de inspección para mantener las amenazas fuera del país”, expresó.

Quién es la Dra. Rasha Alawieh y detenida por el DHS en EE.UU.

La doctora libanesa tiene mucha experiencia y hasta estaba autorizada para trabajar en EE.UU. Nephrology (Instagram)

Según su biografía, Alawieh trabajaba en la división de enfermedades renales e hipertensión, donde se especializa en nefrología de trasplantes. Además, se graduó de la facultad de medicina en 2015 y se mudó a Estados Unidos en 2018, donde completó becas en universidades de Ohio, Washington y Connecticut.

Para qué sirve la visa H-1B que tenía la médica detenida por DHS

La visa H-1B es una visa de trabajo temporal que le permite a extranjeros trabajar en Estados Unidos en ocupaciones especializadas. Para obtenerla se necesita cumplir con una serie de requisitos:

Tener un grado universitario o su equivalente en experiencia laboral.

Recibir una oferta de trabajo de un empleador estadounidense.

de un empleador estadounidense. Que el empleador pague el salario predominante para la posición en el lugar donde se desempeñará el empleo.