Es mexicana, vive en EE.UU. y cumplió el sueño del negocio propio en su casa: las filas en la puerta son interminables

Una migrante mexicana que vive en Estados Unidos logró que su negocio gastronómico se convierta en todo un éxito en su barrio. Se trata de María Alcaraz, quien instaló un puesto de hot dogs al estilo Sonora en la entrada de su casa y tuvo una demanda que superó todas sus expectativas. Los clientes hicieron largas filas y agotaron la mercadería en menos de una hora.

Un comienzo más exitoso de lo esperado: “Fila de 30 personas”

María contó en un video que publicó en su cuenta de Tiktok que, con apenas dos días de actividad, la respuesta de los clientes fue abrumadora. “Mi segundo día de emprendimiento vendiendo hot dogs estilo Sonora y todo se terminó en 40 minutos“, relató, sorprendida.

Mexicana puso un emprendimiento en su casa en EEUU

La mujer contó que, apenas abrió, los clientes se agolparon en su puerta. “Aquí eran las 18 hs en punto y ya iba empezando a llegar la gente a hacer fila” expresó. Un rato después, la situación era difícil de manejar: “Aquí ya estamos atendiendo, todavía ni siquiera eran las 19 y para las 19.15 se nos hizo una cola de unas 20 o 30 personas. La verdad, perdón, era bastante gente”.

María compartió en sus redes sociales imágenes de la extensa fila en la calle, mientras ella y su familia atendían el puesto: “Para que vean que no es mentira”.

Ese día, la cantidad de comida preparada duplicó la de la inauguración. Sin embargo, tampoco fue suficiente para cubrir la enorme demanda. “Este sábado hicimos el doble de producto, como ya les dije, del miércoles pasado. Aun así, fue bastante la demanda” afirmó.

El puesto de hot dos de María fue un éxito rotundo y agotó todo en poco tiempo LUCIANO BACCHI

Clientes de todas partes y las redes sociales como motor

El alcance de la propuesta no se limitó a vecinos cercanos. La cocinera aseguró que muchas personas la conocieron gracias a las redes sociales. “Vino bastante gente de TikTok, de Facebook, otros en Instagram”, dijo.

Una vez más, agregó, hubo clientes que se fueron con las manos vacías porque se volvió a agotar la comida. “Estamos superapenados con los que no alcanzaron a comprar”, comentó.

La rapidez con que se agotó todo obligó a rechazar a una gran parte de los compradores. “Tuvimos que darle para atrás a casi la mitad de la gente”, explicó.

Según señaló, hubo clientes que se llevaron “más de un producto” y eso provocó que muchos no llegaran a probar sus hot dogs. “Se nos terminó todo en 40 minutos”, contó.

El marido de María fue el encargado de la cocina y sus hot dogs fueron un éxito Getty Images

Un sábado de largas filas y trabajo intenso

La escena en la puerta de la casa de María fue de movimiento constante. “Teníamos una cola superlarga”, describió la emprendedora, quien le pidió “disculpas a la gente que no alcanzó” a comprar.

Al mismo tiempo, la mujer agradeció a los clientes por su apoyo y también a un elemento clave de su negocio, su pareja, a quien calificó como el “cocinero estrella”.

Sobre el final del clip, la mujer le preguntó a su marido cómo había terminado la intensa jornada de trabajo. A lo que él respondió con pocas palabras y sinceridad: “Cansado, pero todo bien”.

El negocio los dejó agotados, pero también entusiasmados por la respuesta del público que no habían visto venir. Por ello, mientras sus hijos jugaban y ella limpiaba y ponía todo en orden, María anunció cuándo volverán a encender la plancha para ofrecer sus hot dogs: “El próximo miércoles los esperamos”.