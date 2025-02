Es oficial: Trump solo permite que los inmigrantes indocumentados viajen en avión para “autodeportarse”

Los inmigrantes indocumentados enfrentan una nueva restricción a su movilidad dentro del territorio de Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció que este grupo de personas, al menos 11 millones de habitantes, solo podrán abordar aviones para volver a su país de origen, en vuelos de deportación, o bien para ser trasladados hacia centros de detención. El resto ya no podrá abordarlos en territorio norteamericano.

Adiós CBP One: indocumentados en aviones solo para autodeportarse

El anuncio de la TSA se conoció en sus redes sociales. El organismo dijo que quienes ingresaron con estatus de libertad condicional o esperan la resolución de su trámite migratorio no podrán viajar en vuelos nacionales, salvo que el motivo sea su “autodeportación”. Esta nueva medida del gobierno de Donald Trump restringe aún más la situación de casi 13 millones de personas que residen en el país norteamericano sin documentos legales.

Los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos solo podrán abordar aviones si el objetivo es su "autodeportación" CBP

Además, la TSA dejó sin efecto el uso de la aplicación CBP One, herramienta que permitió a más de 900 mil personas gestionar su entrada a Estados Unidos. Desde su implementación en enero de 2023 hasta fines de 2024, esta plataforma facilitó el acceso de migrantes a vuelos domésticos mediante la verificación biométrica. Sin embargo, la administración actual decidió suspender de inmediato su funcionamiento.

“Los extranjeros ilegales que previamente hayan establecido su identidad mediante CBP One solo podrán ingresar al puesto de control si la TSA puede determinar que el propósito del viaje es la deportación o el traslado entre centros de detención”, aseguraron en su cuenta de X. Y agregaron: “Si la TSA no puede verificar la identidad de un inmigrante ilegal en un punto de control sin identificación, la persona no podrá ingresar al área estéril ni abordar una aeronave”.

El gobierno de Donald Trump endureció las restricciones al declarar inválida cualquier identificación generada por CBP One. Con este cambio, quienes ingresaron con dicha aplicación ya no pueden usarla para viajar dentro de EE.UU. Solo aquellos cuya identidad pueda ser verificada por la TSA podrán ingresar a los aeropuertos, siempre que el propósito del vuelo sea la deportación o el traslado entre centros de detención.

Qué dicen los expertos sobre el riesgo de autodeportarse en Estados Unidos

El debate sobre la autodeportación en Estados Unidos tomó fuerza en el último tiempo, pero algunos especialistas advierten que puede tener consecuencias. La abogada Carolina Ortuzar alertó en Telemundo sobre los peligros de salir del país norteamericano sin asesoría legal y señaló que “lo de regresar a EE.UU. si la persona se autodeporta se puede tomar como una trampa”.

Ortuzar subrayó la importancia de consultar con un abogado antes de tomar una decisión, ya que las leyes migratorias imponen castigos severos para quienes abandonan Estados Unidos sin conocer sus derechos. Explicó que algunas personas creen que salir voluntariamente evita problemas, pero en muchos casos enfrentan barreras más estrictas para regresar.

Entre los principales riesgos, la experta mencionó que el uso de documentos falsos o errores en declaraciones de ciudadanía pueden derivar en la inadmisibilidad permanente. “La posibilidad de regresar significa probablemente estar de diez a 20 años fuera de Estados Unidos”, advirtió y puso énfasis en las consecuencias legales a largo plazo.

Cuáles son los riesgos de la autodeportación Freepik

Asimismo, Ortuzar destacó que cada caso es diferente y que la autodeportación podría dificultar la reunificación familiar o la obtención de un estatus legal en el futuro. Advirtió que las leyes migratorias cambian y no siempre favorecen a quienes salen bajo presión. Por ello, insistió en que quienes enfrenten esta situación deben analizar sus opciones con precaución y acudir a profesionales especializados antes de tomar una decisión.