Es uno de los tantos migrantes latinos en Florida, pero sorprendió al anunciar su regreso a Cuba: “Estoy aburrido aquí”

Son cientos de miles los latinos que intentan no solo ingresar a Estados Unidos desde sus países, sino evitar ser deportados en el marco de las políticas migratorias de Donald Trump. Es en ese contexto que un cubano contó los motivos por los cuales se iría del estado de Florida para regresar a su país nativo y sorprendió a varios en las redes sociales.

Vive en Florida y comparte la razón por la que vuelve a Cuba

El usuario Manun @elcolimador compartió en su cuenta de la red social TikTok los motivos por los cuales dejaría Estados Unidos, más específicamente el estado de Florida, para regresar a Cuba.

“Me voy un tiempo para allá (Cuba). Las personas que me conocen, no es una sorpresa para ellos, porque yo dije que lo iba a hacer. ¿Qué he visto aquí en el aeropuerto? Mucha mercancía, muchas maletas y mucha supervisión cuando vas a entrar a la parte esta a la que vas a viajar, hay más rigor que antes de que entrara Trump", comienza el mensaje de poco más de un minuto.

TikTok Cubano

Es que desde la asunción de Trump, en el que es su segundo mandato presidencial, el gobierno estadounidense utiliza tácticas de control mucho más persistentes, lo que ha llevado a países como Alemania a actualizar sus advertencias de viaje.

Un episodio muy resonado fue el de dos turistas alemanes, citado por The New York Times. En su testimonio, que compartieron a mediados de marzo, revelaron cómo fueron aprehendidos por separado en los pasos fronterizos de San Diego y Tijuana y luego enviados a un abarrotado centro de detención. Allí, según denunciaron, se les negó la presencia de un traductor y fueron puestos en régimen de aislamiento.

Donald Trump endureció las políticas migratorias (AP Photo/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Otro hecho de ese tipo incluyó a la actriz canadiense Jasmine Mooney, que actuó en la saga de películas American Pie y denunció que fue detenida por agentes del ICE en la frontera sur de Estados Unidos. La mujer de 35 años reveló que el encuentro tuvo lugar cuando intentaba obtener una nueva visa en San Ysidro, entre México y San Diego.

Se aburre en Estados Unidos y vuelve a Cuba

Ahora, en este nuevo caso que cobró relevancia en TikTok, el latino, que se presume tiene estatus legal en EE.UU., compartió sus opiniones: “Gente voy para Cuba, me voy a meter un tiempo por allá, porque estoy un poco aburrido de estar aquí (en Florida, Estados Unidos). Voy a comentar un poco lo que está pasando allá, la realidad. Me imagino que no lo coja a nadie de sorpresa. Ojalá cuando vuelva no tenga ningún problema, pero necesito estar en Cuba un tiempo”, continuó el video del hombre, mientras aguardaba en la sala de espera del aeropuerto.

En el aeropuerto, se deben pasar diferentes controles de seguridad TSA

“A mí me gusta estar en Cuba, me gusta ir al barrio, estar ahí en Cuba. Entonces ya les iré contando si puedo subir un videito desde allá”, sostuvo el usuario para argumentar los motivos por los cuales emprendía la vuelta a Cuba. El video compartido hace dos días suma casi 120 mil reproducciones.