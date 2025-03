Es venezolano, lo detuvieron mientras trabajaba en Texas y fue deportado a El Salvador: “Ni siquiera tiene tatuajes”

Mervin José Yamarte Fernández, un migrante venezolano de 29 años, fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras trabajaba en un restaurante en Texas y deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo la acusación de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TdA). Su familia, que asegura que no tiene vínculos con la pandilla.

La historia de Mervin José Yamarte Fernández: emigrar para ayudar a su familia

Yamarte Fernández vivía en Maracaibo con su esposa y su hija de cuatro años. Había comprado una casa en un barrio humilde y, como debía reunir dinero para reacondicionarla para su familia, decidió emigrar a Estados Unidos. Su hermana Jare le contó a El Nuevo Herald que le costó convencer a Mervin para que viajara y se uniera ella en Dallas.

Mervin Yamarte sostiene un trofeo de fútbol en Dallas Jeannelys Parra / The Washington Post

El joven llegó a Estados Unidos en septiembre de 2023, tras haber atravesado el peligroso Tapón del Darién, la vasta selva tropical ubicada entre Colombia y Panamá, junto a u grupo de venezolanos. Jare señaló que Mervin se esforzaba para enviarle dinero a su familia en Venezuela. “Vinimos a este país a trabajar y a hacer las cosas bien”, dijo.

De esta manera, negó que tuviera alguna relación con la pandilla Tren de Aragua. “Es mentira que sea del TdA. Mi hermano ni siquiera tiene un tatuaje”, remarcó. Así, descartó que lo hayan identificado con un pandillero por los tatuajes, como denuncian otros familiares de venezolanos enviados a El Salvador sospechados de integrar la banda criminal.

Antes de su detención, Mervin y su hermana habían tomado la decisión de regresar voluntariamente a Venezuela. “Yo quería quedarme hasta diciembre, pero él estaba decidido a irse antes”, continuó. También su madre, Mercedes Yamarte, confirmó esta versión. “Mi hijo se quería devolver porque decía que eso no era el sueño americano, era la pesadilla americana”, contó en una entrevista con AFP.

Detenido mientras trabajaba, acusado sin pruebas y enviado a El Salvador

Mervin fue detenido cuando trabajaba en un restaurante en Dallas. Días atrás, fue uno de los 238 venezolanos deportados a El Salvador, bajo la acusación de pertenecer al Tren de Aragua. Su familia lo identificó en un video difundido en redes sociales por el presidente Nayib Bukele, donde aparecía encadenado y con la cabeza rapada. Ahora está recluido en la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La Casa Blanca justificó la medida con una declaración de la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt: “Estos monstruos atroces fueron extraídos y trasladados a El Salvador, donde ya no podrán representar ninguna amenaza para el pueblo estadounidense”.

Sin embargo, muchos de los familiares de los venezolanos deportados niegan las acusaciones. También la familia de Yamarte Fernández rechaza esta versión. “No debería estar preso en El Salvador, y mucho menos en una prisión tan peligrosa como la que alberga a la Mara Salvatrucha”, sostuvo Jare.

En esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a presuntos pandilleros venezolanos, deportados de Estados Unidos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, El Salvador, el domingo 16 de marzo de 2025 El Salvador presidential press office

La esposa de Mervin, Jaannelys Parra Morillo, aseguró en una entrevista con CNN que su marido es inocente: “Yo estoy segura de mi esposo, yo lo conozco bien, tengo 11 años con él. Yo sé que no es un mal muchacho. No pertenece al Tren de Aragua. No le gustan las cosas malas. A él le gusta el fútbol, le gusta trabajar. No se fue a hacer cosas malas, se fue para allá para terminar mi casa”.

Su familia lo identificó en un video de la prisión

Luego de su detención, Yamarte Fernández fue trasladado a El Salvador en un vuelo junto a otros venezolanos señalados como miembros del Tren de Aragua. Su hermana Jare lo reconoció en un video publicado en redes sociales, donde guardias afeitaban la cabeza de los detenidos y los llevaban a sus celdas. “Estaba pidiendo ayuda. Y esa ayuda no salió de sus labios. Salió del alma”, expresó.

En una de las imágenes difundidas por la Secretaría de Prensa de El Salvador se ve a Mervin José Yamarte Fernández en una prisión de máxima seguridad Secretaría de Prensa de El Salvador

Cuando vieron esas imágenes, los familiares de Mervin quedaron en shock. No podían comprender por qué lo habían incluido como sospechoso de integrar el Tren de Aragua, sin ninguna prueba. “Se me vino el mundo abajo”, reveló su esposa.

Mientras que su madre dijo haberse quedado “sin palabras” por una acusación que consideran injusta y las condiciones en las que vio a su hijo en el video. “Si hay personas con antecedentes penales, búsquenlas”, reclamó, pero remarcó que “los inocentes no deberían tener que pagar por los demás”.