El ICE lo detuvo en su casa en Minnesota, pero es ciudadano desde hace más de 20 años

Un ciudadano estadounidense que vive en Minnesota vivió una situación dramática en su hogar, donde fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El hombre dormía una siesta cuando los agentes irrumpieron y se lo llevaron. En medio de la nieve, debió salir en ropa interior cubierto solo por una manta. Por su parte, las autoridades estadounidenses justificaron la actuación de los oficiales.

El ICE irrumpió en una casa y se llevó a un ciudadano estadounidense en ropa interior

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en Saint Paul, mientras ChongLy “Scott” Thao dormía. En medio de la siesta, su nuera lo despertó para avisarle que agentes del ICE golpeaban la puerta.

Los agentes del ICE se llevaron a Thao en ropa interior en el medio de la nieve de Minnesota Captura AP

Aunque Thao le respondió que no les abriera, los oficiales, que estaban enmascarados, irrumpieron por la fuerza, según consignó AP. Sin mostrar una orden judicial y mientras apuntaban sus armas y les gritaban a los miembros de la familia, detuvieron al hombre.

Thao, que es ciudadano estadounidense desde hace más de 20 años, le gritó a su nuera que buscara su identificación. Sin embargo, los agentes del ICE respondieron que no les interesaba y se lo llevaron.

De esa manera, se vio obligado a salir a la nieve solamente con ropa interior, unas sandalias y una manta que le cubría los hombros. El arresto ocurrió en medio del enojo de vecinos, que se congregaron en los alrededores de la casa y repudiaron lo que ocurría.

El ICE se llevó detenido a un hombre en ropa interior

A dónde se llevaron los agentes del ICE se llevaron a ChongLy “Scott” Thao

Según el relato de Thao, luego de subirlo a un auto policial, lo condujeron a una zona alejada de la ciudad y lo obligaron a salir para fotografiarlo. En esa instancia, le pidieron ver su identificación, a lo que respondió que no lo habían dejado tomarla de su hogar.

Luego de percatarse de que era un ciudadano estadounidense y que no tenía antecedentes criminales, los agentes lo subieron nuevamente al auto y lo llevaron hasta su casa en Saint Paul.

Una vez allí, Thao debió mostrarles su identificación para que finalmente se fueran. Según se quejó, nunca le pidieron disculpas por lo sucedido.

El ICE detuvo a un ciudadano estadounidense y lo hizo salir en ropa interior, en medio de la nieve de Minnesota ICE

El DHS defendió la detención del hombre en ropa interior en Minnesota

Luego de que se difundió el hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que se trató de un operativo dirigido, según un comunicado enviado a Reuters.

Una portavoz de la entidad respondió que se trató de una operación del ICE, supuestamente, apuntada a dos criminales sexuales que viven en esa dirección. Además, aseguró que Thao se negó a que lo identifiquen mediante huellas digitales o reconocimiento facial.

Sin embargo, los familiares contestaron que en la casa solo viven Thao, su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. Además, manifestaron que no conocen a las personas que mencionaron las autoridades como objetivos del operativo.

Mientras tanto, el DHS celebró los números más recientes de la operación Metro Surge en Minnesota. Según un comunicado con fecha del lunes 19 de enero, los operativos en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul registraron 3000 detenidos.