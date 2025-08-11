Paso fronterizo legal: cuáles son los formularios de la CBP para registrar la entrada y salida en Estados Unidos

Todos los viajeros que llegan a un puerto de entrada a Estados Unidos están sujetos a inspección por parte de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Además, los extranjeros deben utilizar formularios clave para registrar la llegada y salida del país.

Entrada y salida en EE.UU.: los formularios que se deben llenar

El Formulario I-94 sirve para llevar un récord electrónico de las entradas y salidas de una persona que viaja a EE.UU. Este documento también suele ser requerido cuando se realizan algunos trámites de inmigración.

Se emitirá un I-94 a los viajeros durante el proceso de admisión en el puerto de entrada Flickr/CBP

La CBP anunció que el formato impreso ya no se entrega al viajero a su llegada, excepto en circunstancias limitadas y en los puertos de entrada terrestres. Ahora, la agencia recopila automáticamente la información de llegada/salida de los viajeros y los registros de viaje electrónicos.

La CBP recomienda a los visitantes que necesiten un I-94 que utilicen la aplicación móvil CBP GO para solicitarlo, también se puede pedir en el sitio web del formulario, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El Formulario I-94W debe ser completado por todo visitante no inmigrante que no posea una visa y que sea ciudadano de uno de los países enumerados en el Título 8 del Código de Reglamentos Federales (CFR), Sección 217, como aquellos del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés).

Formulario I-94: cómo funciona

Los extranjeros que entran a EE.UU. deben salir del país en o antes de la fecha sellada en el formulario. El día se indica como “Admit Until Date” (“Admítase hasta la Fecha”).

Por lo general, la CBP emite los formularios forma electrónica.

Si se viaja por aire o mar , cuando el viajero entre a EE.UU. el oficial de CBP emitirá su I-94 electrónico.

, cuando el viajero entre a EE.UU. el oficial de CBP emitirá su I-94 electrónico. Si se viaja por tierra, se puede solicitar el I-94 en persona en el puerto de entrada; o en línea (siete días antes de ingresar a EE. UU.), a través del sitio web del formulario. El trámite tiene un costo de 6 dólares.

El Formulario I-94 contiene información de las entradas y salidas de un viajero y el tiempo que puede permanecer en EE.UU. CBP

Si un viajero desea un Formulario I-94 en papel, puede imprimirlo desde el sitio web del I-94 en la sección “Obtener el I-94 más reciente” o la misma opción en la aplicación móvil CBP GO. Se puede solicitar durante el proceso de inspección.

Si los viajeros necesitan la información de su registro de admisión para verificar su estatus migratorio o autorización de empleo, se les recomienda obtener el número I-94 del sitio web mediante la aplicación.

Dónde se entrega el I-94 al salir de EE.UU.

Al salir de EE.UU., los visitantes que hayan recibido un I-94 impreso deben entregarlo a la empresa de transporte comercial, la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA, por sus siglas en inglés) o a los agentes de la CBP.

La agencia advierte que si el registro fue electrónico al llegar por aire, mar o tierra y se sale por un puerto de entrada terrestre, es posible que la salida no se registre con precisión.

Al salir de EE.UU., los visitantes que hayan recibido un I-94 impreso deben entregarlo Freepik

Para las personas que no residen en Canadá o México, que reciben el formulario electrónico y salen por tierra, pero no reingresan a Estados Unidos antes de la fecha de vencimiento estampada en el pasaporte, la agencia recomienda viajar con evidencia de la salida.

“La constancia de salida puede incluir, entre otros, sellos de entrada en el pasaporte, boletos de transporte, talones de pago u otros recibos”, señala el organismo.

De lo contrario, al salir por vía aérea o marítima, CBP registrará la salida electrónicamente a través de la información del manifiesto proporcionada por el transportista o por la propia agencia.