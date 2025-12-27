Fin del TPS: es venezolana, vivía en Miami, pero tuvo que renunciar al sueño americano y emigró a Europa

La cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cambió la vida de miles de venezolanos en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Mirelis Morales, una periodista que se vio obligada a abandonar el sueño americano y dejar atrás su vida en Miami, Florida, para partir rumbo a Europa.

Las idas y vueltas de la venezolana hasta que se instaló en Miami gracias al TPS

Migrar a Miami nunca figuró en los planes de Morales. Sin opciones reales para una green card, la idea parecía lejana. Hasta que todo cambió en marzo de 2022, cuando el gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para venezolanos. Esa medida le permitió obtener seguro social y permiso de trabajo en Estados Unidos, según contó en diálogo con BBC.

Mirelis Morales se estableció en Perú junto a su hijo hasta que el TPS el permitió emigrar a Estados Unidos

Antes de llegar a Estados Unidos, su travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando salió de Venezuela junto a su hijo pequeño rumbo a Perú, donde se instalaron de forma legal y lograron estabilidad. Con la pandemia de Covid-19, esa calma se quebró. La falta de una red de apoyo y el miedo a enfermarse la llevaron a pensar en un nuevo destino.

En 2021, evaluó dos opciones: Miami o Madrid. Eligió España y una visa humanitaria, pero antes Morales pasaría Navidad en EE.UU. con su hermano. Las fronteras españolas seguían cerradas y la estadía se extendió más de lo previsto. En ese contexto, llegó la aprobación del TPS y el plan cambió por completo.

Fue así que Miami se transformó en su nuevo refugio. Allí trabajó como periodista, formalizó un negocio editorial y reconstruyó su vida personal. Con ese escenario, inició los trámites para una visa permanente.

La apuesta por una visa de EE.UU. y el primer rechazo del gobierno

Varios conocidos le insistieron en que su perfil calificaba para una visa de talentos extraordinarios (Visa O-1). Con premios, publicaciones y reconocimientos, contrató a un abogado y pagó 6000 dólares para comenzar el proceso.

Su TPS venció en septiembre de 2025, por ello y sin alternativas, decidió emigrar a Madrid Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Durante un año, Morales reunió pruebas para cumplir con los criterios exigidos. Cada carta de respaldo implicó gestiones extensas y negativas. Aun así, sostuvo la expectativa. El trámite también buscaba regularizar la situación de su hijo y de su pareja, quien llevaba más de una década a la espera de una entrevista por asilo.

Pagó otros US$3500 en gastos administrativos y servicio exprés. “Esto es una inversión a futuro”, se repetía a sí misma. El expediente se envió el 15 de febrero de 2024. Luego de 12 días, llegó la respuesta: caso rechazado.

Entonces, pidió una segunda opinión. Otro abogado fue directo: el caso estaba mal planteado y no convenía apelar. La alternativa implicaba iniciar de cero y pagar US$12.570 adicionales.

El “efecto Trump” y el desgaste migratorio que la obligó a abandonar el sueño americano

El nuevo expediente incluyó 700 páginas con pruebas de su trabajo periodístico, liderazgo en investigaciones, publicaciones internacionales y roles como jurado. La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, pocos días después de haber iniciado el segundo mandato de Donald Trump.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) pidió evidencias adicionales. Ella cumplió con el requerimiento y esperó.

El organismo aceptó cuatro de los diez criterios exigidos. Aun así, negó la residencia. El funcionario sostuvo que “no tenía el alto nivel de experiencia requerido”.

Para su abogado, el Uscis abusó de la discrecionalidad y muchos de sus conocidos atribuyeron la decisión al “efecto Trump”. Existía la opción de apelar ante una corte federal, pero el costo superaba los US$10.000 y el proceso podía extenderse dos años.

Mientras tanto, el futuro del TPS se volvió incierto. Varias demandas intentaron frenar su revocación. Un juez limitó la interferencia del gobierno y surgió la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Pero la incertidumbre se extendió y su TPS vencía en septiembre de 2025. Entonces, se vio obligada a abandonar EE.UU.

España como salida y su nuevo comienzo en Europa

Mirelis Morales emigró a Madrid, donde pudo recuperar estabilidad económica, autonomía financiera y una sensación de seguridad que había perdido Cecilia Lutufyan - Lugares

Madrid volvió a ser una opción para Morales y su hijo, cuando se lanzó la visa de nómada digital en España.

La propuesta ofrecía residencia en 20 días hábiles y la posibilidad de nacionalidad a los dos años. Reunió documentos básicos y viajó a Caracas para renovar pasaportes. En tanto, llegó a Madrid el 8 de septiembre de 2025.

Presentó la solicitud el 2 de octubre y, un mes después, recibió la aprobación por tres años, con un costo inferior a US$825. “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”, expresó.

De acuerdo con BBC, en España recuperó estabilidad económica, autonomía financiera y una sensación de seguridad que había perdido.