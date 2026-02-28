Escapó de Colombia y buscó el sueño americano en EE.UU.: su historia llegó al cine

Lo que comenzó como una huida desesperada del conflicto armado en Colombia terminó convirtiéndose en el relato de resiliencia de Manolo Betancur que hoy trasciende fronteras y llegó a la pantalla grande a través de un cortometraje documental que pone el foco en la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

De la guerra en Colombia a una decisión irreversible: el escape de Betancur a EE.UU.

Según reconstruyó Latido Beat, la historia de Betancur comienza en Carmen de Viboral, Colombia, donde creció en un entorno marcado por el compromiso social de su familia. Su padre era reconocido por su participación comunitaria y su vocación de servicio.

A los 20 años tomó una decisión que cambiaría su destino: enlistarse en el Ejército colombiano. Durante cinco años sirvió como capitán y participó en operaciones contra la guerrilla en la región del Caribe. Sin embargo, el desgaste emocional provocado por la violencia constante y un conflicto que parecía interminable lo llevó a replantearse su futuro. La estabilidad económica y profesional que tenía —incluida una carrera consolidada y beneficios asegurados— quedó atrás cuando decidió abandonar su país hacia fines de la década de 1990.

El propio Betancur recordó al medio que dejar Colombia implicó renunciar a todo lo que había construido hasta ese momento. Aun así, eligió emigrar convencido de que debía alejarse definitivamente de la guerra y buscar una vida distinta.

El ciudadano colombiano llegó a Miami en abril del año 2000 sin dominio del inglés ni una red económica sólida. Su primera etapa en Estados Unidos estuvo marcada por trabajos modestos mientras intentaba adaptarse a una nueva cultura.

Gracias a un programa académico en Tennessee, logró acceder a una beca para estudiar inglés mientras trabajaba como lavaplatos. Según contó, el proceso fue largo y exigente, pero sentó las bases de su posterior desarrollo empresarial.

Durante su estadía en Tennessee conoció a quien sería su esposa y madre de sus hijos, con quien posteriormente se trasladó a Charlotte, en Carolina del Norte. Allí comenzó a involucrarse en el negocio familiar de panadería que, con el tiempo, terminaría transformándose en el eje central de su historia.

La pasión por la panadería y su inclusión en la comunidad migrante de Charlotte

Antes de trasladarse, jamás había trabajado en cocina. Sin embargo, un día en el que acampaba con sus hijos, improvisó la preparación de pan con ingredientes básicos. Con el paso de los años, terminó por adquirió un negocio en 2017. El local pasó a llamarse Manolo’s Bakery. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento comercial se convirtió rápidamente en un espacio emblemático dentro de la comunidad inmigrante de Charlotte, indicó Latido Beat.

Según detalla Mountain Film, el negocio evolucionó hasta transformarse en algo más que un local gastronómico. Betancur impulsó el lugar como una fuente de empleo para extranjeros y como punto de encuentro comunitario.

El cortometraje documental The Changebaker, dirigido por Courtney Dixon y estrenado en 2025, retrató justamente esa transformación. Las imágenes muestran cómo, tras una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el local dejó de ser únicamente una panadería popular para convertirse en un centro de activismo y apoyo social.

“Hecho en Estados Unidos por manos inmigrantes”, asegura un letrero que hoy cuelga de la puerta del local. La frase terminó convirtiéndose en un símbolo de resistencia para vecinos y trabajadores que encontraron allí un espacio seguro en medio de un clima migratorio tenso, explicaron desde Mountain Film.

El documental The Changebaker que retrata la vida de un inmigrante colombiano

El impacto social de su trayectoria llamó la atención de la directora Courtney Dixon, quien decidió convertir su vida en el cortometraje documental The Changebaker. El proceso de filmación se extendió durante aproximadamente tres años e incluyó entrevistas, registros familiares y jornadas dentro de la panadería junto a empleados y clientes.

El estreno tuvo lugar el 17 de enero en el Carolina Theatre y posteriormente fue presentado en el Mountainfilm Festival, donde la producción comenzó su recorrido por distintos festivales de Estados Unidos. Betancur anunció que el cortometraje podrá verse proyectado en otros momentos del año y avisó que las fechas aparecerán en sus redes sociales.