¿Ganaron los migrantes? Qué significa la restauración del TPS para nicaragüenses y hondureños

Una jueza federal de Estados Unidos restauró el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025 el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para nicaragüenses, hondureños y nepalíes. De acuerdo con una abogada de inmigración, uno de los primeros efectos prácticos es que los migrantes de estos países con esa condición “pueden volver a trabajar”.

Jueza ordena la restauración del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Trina L. Thompson, escribió que “la secretaria (de Seguridad Nacional) tomó una decisión predeterminada de cancelar el TPS e influyó en el proceso de revisión de las condiciones para facilitar la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal”.

Una jueza federal impidió que el gobierno de Trump pusiera fin al estatus de protección temporal de miles de nicaragüenses y hondureños Freepik

Los demandantes también habían argumentado que las terminaciones estaban motivadas por hostilidad racial.

Thompson, con sede en San Francisco, indicó que las decisiones del gobierno de poner fin al beneficio para unos 89.000 migrantes no consideraron adecuadamente las condiciones en los tres países que les impedirían regresar.

La jueza también citó declaraciones del presidente Donald Trump y de la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, que retratan a los inmigrantes como criminales y una carga para la sociedad estadounidense, de acuerdo con Reuters.

“Estas declaraciones reflejan un estereotipo de los inmigrantes protegidos por el programa TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”, escribió Thompson.

¿Qué significa el nuevo fallo para nicaragüenses y hondureños?: lo explica una abogada

La National TPS Alliance, una de las organizaciones demandantes, indica que la decisión impacta en miles de beneficiarios, muchos de las cuales llegaron a EE.UU. en la década de 1990 y enfrentan la amenaza de deportación y separación familiar y que la mayoría, actualmente, sufre graves dificultades económicas.

La abogada de inmigración Silvia Mintz, consultada por Telemundo, precisó que “en términos prácticos”, la decisión significa que los hondureños y nicaragüenses con la protección restaura por la jueza “pueden regresar a trabajar”.

Acerca de qué deben hacer ahora los titulares del TPS, la legista reiteró que, por el momento, el tiempo de los permisos de trabajo y el beneficio ha sido extendido por la jueza y los empleadores tendrían que aceptar el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Asimismo, señala que con la determinación de la jueza, las autoridades de inmigración “no puede detener a las personas que son beneficiarias de TPS”.

Los riesgos para los migrantes con TPS ante una apelación del fallo

Silvia Mintz también explicó que se tiene que recordar que esto es un fallo de una jueza y todavía el gobierno federal puede apelar; tiene hasta 60 días para hacerlo y podrían existir riesgos para los beneficiarios.

El TPS para nicaragüenses y hondureños había terminado en septiembre de 2025 X (antes Twitter) @f15septiembre

“Si el Gobierno decide apelar, también tenemos que recordar que las personas que están representando a los beneficiarios de TPS contestarán esta apelación”, precisó. Ante una apelación, es posible que el caso llegue a la Corte Suprema, añadió.

Sin embargo, la abogada señaló que por el momento los nicaragüenses, hondureños y nepalíes beneficios por el TPS en EE.UU. deben utilizar este fallo, y asegurarse de regresar a trabajar, especialmente aquellos que perdieron su empleo.

También aconsejo que “si alguien es detenido por migración, se aseguren de mencionar que son beneficiarios de TPS, porque la detención de una persona con TPS es ilegal”.