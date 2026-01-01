Trump immigration policy roundup: detención, asilo, TPS y travel ban actualizado para 2026

A lo largo de este año, el gobierno del presidente Donald Trump tomó decisiones en cuanto a la inmigración en Estados Unidos. Muchas de las normativas sancionadas afectan a los migrantes, desde un aumento de detenciones hasta el endurecimiento de la aceptación de personas por vías legales. Además, también amplió la lista de países cuyos ciudadanos tienen el ingreso restringido.

Trump immigration policy roundup: qué pasa con la detención de migrantes

Antes de llegar al cargo, el presidente Trump prometió políticas de inmigración más duras y una aplicación más estricta. Desde el 20 de enero, avanzó con la intensificación de redadas migratorias para detener a personas con estatus irregular e incrementó los procedimientos judiciales contra los extranjeros.

Bajo las órdenes de Trump, aumentó drásticamente la detención de migrantes en todo Estados Unidos ICE - ICE

De acuerdo con la organización sin fines de lucro UsaHello, quienes están en mayor riesgo por estas medidas son:

Personas que pierden su estatus migratorio : quien queda indocumentado debido a cambios recientes en las políticas correrá el riesgo de ser deportado. Esto es posible incluso si tiene una solicitud pendiente que, de ser aprobada, le otorgaría un estatus permanente o temporal.

: quien queda indocumentado debido a cambios recientes en las políticas correrá el riesgo de ser deportado. Esto es posible incluso si tiene una solicitud pendiente que, de ser aprobada, le otorgaría un estatus permanente o temporal. Extranjeros con solicitudes denegadas : pueden recibir un Aviso de comparecencia en la corte de inmigración para deportación si su petición es rechazada.

: pueden recibir un Aviso de comparecencia en la corte de inmigración para deportación si su petición es rechazada. Titulares de green card : agentes de inmigración han detenido en varias ocasiones a residentes permanentes y podrían aumentar estos casos según las políticas actuales.

: agentes de inmigración han detenido en varias ocasiones a residentes permanentes y podrían aumentar estos casos según las políticas actuales. Ciudadanos: durante redadas y protestas se han registrado arrestos de personas que permanecen bajo custodia hasta que se confirma su estatus de ciudadanía. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede deportar a ciudadanos estadounidenses.

La organización también advirtió que las redadas tienen lugar actualmente en distintas ubicaciones. Esto incluye lugares de trabajo, sitios públicos -como escuelas, hospitales y centros religiosos- y tribunales de inmigración.

A su vez, se llevan a cabo detenciones en paradas de tráfico y aeropuertos, por lo que los migrantes también deben tener cuidado cuando viajan.

Este año también el gobierno suspendió la práctica de poner en libertad a algunos inmigrantes mientras esperan las audiencias judiciales. Esto significa que podrían tener que permanecer detenidos hasta que haya una decisión definitiva sobre su caso.

Otra modificación corresponde a que el gobierno autorizó la deportación a terceros países. Por este motivo, podrían deportar a un inmigrante a su país de origen o a otra nación que acepte recibirlo.

Asilo y TPS en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump

Actualmente, la mayoría de los casos de seguimiento de asilados que desean unirse al país se procesan en el extranjero y se les permitirá viajar, pero los beneficiarios ahora deben pagar sus propios exámenes médicos y gastos de viaje.

No obstante, UsaHello indica que a los casos de seguimiento de asilados correspondientes a las personas de países que se mencionan en la prohibición de viaje los rechazan generalmente después de las entrevistas consulares.

El Uscis dejó de tomar decisiones sobre casos de asilo nuevos o pendientes en EE.UU. Citizen Path - Citizen Path

Por el momento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) no toma decisiones sobre ningún caso de asilo nuevo o pendiente. Esto incluye a personas de todas las nacionalidades mientras revisa los procedimientos de seguridad.

Es importante remarcar que esta suspensión solo se aplica a los casos de Uscis y no incluye los de asilo defensivo en el tribunal de inmigración. Los migrantes aún pueden solicitar el beneficio migratorio, y las entrevistas pueden continuar, pero no recibirán una decisión hasta que finalice el período de suspensión.

Además, algunos pueden ser denegados antes de una audiencia final si el gobierno decide que no es lo suficientemente sólido o considera que la persona podría ser enviada a otro país. En cuanto a las tarifas, la petición para el asilo ahora tiene un valor de 100 dólares. Las exenciones no están disponibles.

El gobierno de Trump canceló las designaciones del TPS para varios países en 2025 Imagen de Freepik

Por el lado del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), durante 2025 hubo diversas modificaciones. Es posible que las autoridades decidan no renovar las protecciones para varios países cuando expire el estatus actual. Esto lleva a la pérdida de la autorización de trabajo y la protección contra la deportación.

Recientemente, se cancelaron las siguientes designaciones:

Birmania.

El Salvador.

Etiopía.

Haití.

Líbano.

Honduras.

Nepal.

Nicaragua.

Sudán del Sur.

Siria.

Somalia.

Ucrania.

Venezuela.

Yemén.

Trump immigration policy roundup: travel ban actualizado para 2026

En la actualidad, existen dos tipos de travel ban para Estados Unidos. La prohibición total aplica para 20 países y significa que las personas de las naciones incluidas no podrán ingresar a EE. UU. a menos que califiquen para una excepción específica:

Afganistán.

Burkina Faso.

Birmania.

Chad.

República del Congo.

Guinea Ecuatorial.

Eritrea.

Haití.

Irán.

Laos.

Libia.

Malí.

Níger.

Palestina.

Sierra Leona.

Somalia.

Sudán del Sur.

Sudán.

Siria.

Yemen.

La administración Trump extendió la lista del travel ban y los ciudadanos de ciertos países no pueden viajar a Estados Unidos Facebook Transportation Security Administration - TSA

Por otro lado, existe la lista de restricción parcial. Esto implica que los ciudadanos de estos países aún pueden ingresar a Estados Unidos, pero ciertos tipos de visa están restringidos: