Giro inesperado en el caso del guatemalteco que fue sacado a la fuerza de su automóvil por el ICE: ¿lo liberan?

Juan Francisco Méndez, un inmigrante guatemalteco de Massachusetts, permanece detenido desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) rompieron a golpes la ventanilla de su auto y lo arrestaron. Ahora, tres semanas después, un juez en Nuevo Hampshire ordenó cerrar el proceso de deportación al no haber documentos acusatorios en su contra, lo que podría derivar en su pronta liberación.

Cristales rotos a martillazos en New Bedford: así detuvo ICE a Juan Francisco Méndez

El 16 de abril, el migrante de Guatemala se encontraba dentro de su auto en New Bedford, Massachusetts, cuando agentes migratorios lo interceptaron. Los oficiales le exigieron que descendiera del vehículo y, al no obtener respuesta, utilizaron un martillo para romper la ventana.

El momento en el que el ICE rompió el vidrio de un auto para llevarse un migrante

Su esposa, Marilú Domingo Ortiz, filmó la situación con su celular. En las imágenes se observa cómo los agentes destrozan el vidrio y sujetan a Méndez mientras él grita: “Ayúdenme”. La familia del migrante aseguró que no tenía antecedentes penales y que incluso contaba con un trámite de asilo en curso.

La abogada Ondine Galvez-Sniffin, abogada de Méndez, explicó a Associated Press que en el operativo los agentes buscaban a otro hombre, llamado Antonio, quien había vivido en el mismo edificio. “Me acerqué al coche y vi la ventana rota, vidrios por todo el asiento trasero, y me quedé impactada”, expresó.

“He trabajado en inmigración durante 27 años y esta es la primera vez que veo que se tomaran medidas tan drásticas y violentas”, remarcó en ese momento.

La abogada de Méndez dijo que el juez no presentó los documentos acusatorios y que su cliente podría ser liberado pronto Captura video 11 Alive

La viralización del video de la detención y las críticas al operativo de ICE

El video del arresto de Méndez circuló por redes sociales y se viralizó, lo que provocó críticas al accionar de los agentes federales. Según reportó Telemundo Nueva Inglaterra, líderes locales y estatales condenaron el uso excesivo de la fuerza.

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, cuestionó si los agentes de ICE actuaron según el protocolo. “Este incidente plantea preguntas que requieren respuestas claras”, escribió en la red social X (antes Twitter).

El duro testimonio de Méndez desde la cárcel: “Mi mundo se vino abajo”

Mientras permanece alojado en un centro de detención en Dover, Méndez habló con Telemundo y contó cómo vivió el día de su arresto. “Ese día sentí que mi mundo se vino abajo”, dijo.

El migrante explicó que nunca pensó que podría terminar detenido: “No soy un criminal, no soy una persona con problemas, no soy delincuente, simplemente no quisiera recordar ese momento porque es muy duro para mí”.

“Nunca he estado en la cárcel, es mi primera vez, no sé cómo explicarlo, un lugar donde uno no quisiera que otras personas o sus familiares llegaran”, agregó.

Méndez continúa detenido en Dover Foto ICE

Por qué la Justicia cerró su proceso de deportación

Tras varias semanas de incertidumbre, el caso de Méndez tomó un giro inesperado. Un juez de inmigración en Nuevo Hampshire decidió cerrar el proceso de deportación.

El jueves 8 de mayo se debía realizar una audiencia por su caso, pero no se presentaron los documentos acusatorios y no se llevó a cabo. “El juez ordenó que se cierre el caso porque no había ningún documento acusatorio”, indicó Galvez-Sniffin.

Ahora, la familia del migrante aguarda su liberación. La letrada explicó que es probable que esto suceda pronto, aunque para ello resta la firma final del magistrado.