Huelga nacional contra el ICE: la explicación de Alexandria Ocasio-Cortez sobre por qué decidió no adherir

Mientras se lleva a cabo una huelga nacional en Estados Unidos por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la congresista de Nueva York con raíces puertorriqueñas, Alexandria Ocasio-Cortez, comunicó que su oficina permanecería abierta durante este viernes. La iniciativa se organizó como protesta tras el aumento de la tensión por las muertes de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota.

Ocasio-Cortez dijo que su oficina permanecería abierta durante la huelga contra el ICE

El viernes 30 de enero fue la fecha elegida para llevar a cabo una huelga nacional. Por el aumento de los operativos migratorios y las recientes muertes de dos personas a manos de agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, estadounidenses y migrantes buscan protestar.

La huelga general del viernes 30 de enero se organizó contra las acciones del ICE y la Patrulla Fronteriza KEREM YUCEL - AFP

En ese sentido, se convocó a paralizar las actividades normales durante 24 horas. Por eso, a pesar de su apoyo público a la iniciativa, Ocasio-Cortez sorprendió a muchos al comunicar que su oficina permanecería abierta.

La congresista lo explicó a través de una historia en su cuenta de Instagram. “Mi oficina gestiona casos cruciales y causas de inmigración para la comunidad. Estaremos abiertos para continuar el apoyo comunitario y defender a las familias inmigrantes", expresó.

A pesar de manifestar que su oficina no adhiere a la huelga, Ocasio-Cortez remarcó su respaldo a la iniciativa y alentó a tomar este tipo de medidas cuando sea necesario: “Pleno apoyo a las movilizaciones nacionales, huelgas generales y movimientos de masas”.

El mensaje de Alexandria Ocasio-Cortez sobre la huelga nacional del 30 de enero Captura

¿Críticas internas? La decisión de Ocasio-Cortez de no adherir a la huelga contra el ICE

Luego de su comunicación en redes sociales, algunas interpretaciones sugieren que la posición de la legisladora podría generar algunas críticas dentro del Partido Demócrata.

Según un análisis de Fox News, a pesar de su apoyo, la decisión de abrir su oficina se interpreta como una no adhesión a la huelga general.

Aunque aún nadie se manifestó contra Ocasio-Cortez por el hecho, anticipan que podría haber algunas tensiones internas, especialmente entre los sectores más combativos que impulsaron la necesidad de la huelga como medida de fuerza.

La huelga nacional contra el ICE que se convocó para el 30 de enero en EE.UU.

De acuerdo con el sitio web de la iniciativa, la consigna del paro es “Sin trabajo. Sin escuelas. Sin compras”. Además de protestar contra las acciones del ICE, la intención es presionar contra el financiamiento a la agencia migratoria.

La consigna de la huelga nacional del 30 de enero contra el ICE Captura

“La gente de las Twin Cities (Minneapolis y Saint Paul, en Minnesota) mostró el camino a todo el país: para detener el régimen de terror del ICE, necesitamos un cierre. El viernes 30 de enero, únete a un día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras”, propone la organización. Además, se hace referencia a las personas que murieron durante operativos de las agencias.

Junto con la convocatoria a la huelga, la web permite a los interesados incluir sus datos, tanto personales como en nombre de una organización, para manifestar que adhieren a la medida de fuerza.