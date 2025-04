Así fue como el ICE deportó por error a un hombre con residencia estadounidense: fue enviado a El Salvador

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) admitió que por un “error administrativo” se envió a un hombre, residente de Maryland, a El Salvador, deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 invocada por el presidente Donald Trump.

La historia de Kilmar Abrego García: deportado a El Salvador

Kilmar Abrego García, de 29 años y nacido en El Salvador, llegó a Estados Unidos en 2011. En marzo de 2019, recibió una notificación para comparecer en un proceso de deportación, y fue acusado de ser inadmisible. Durante la audiencia, el ICE indicó que un informante confidencial señalo al migrante como miembro activo de la pandilla criminal MS-13.

Kilmar Abrego García fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador Julieta Nassau / enviada Especial

Luego, el salvadoreño presentó una solicitud de asilo, y el juez de inmigración le concedió la suspensión de la deportación mediante una orden fechada el 10 de octubre de 2019.

Aunque la orden establece restricciones a la deportación, el ICE detuvo a Abrego el pasado 12 de marzo. Según su esposa, en diálogo con NBC Washington acababa de salir de casa con su hijo pequeño y se dirigía a la parada del autobús a recoger a los hijos mayores.

Fue enviado a El Salvador por un “error administrativo”

En documentos judiciales presentados el lunes, el gobierno admitió que aunque el ICE estaba al tanto de la protección contra la deportación a su país de origen, "Abrego García fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo” el pasado 15 de marzo.

NBC Washington informó el 18 de marzo que su esposa Jennifer Vásquez Sura y su abogado argumentaron que el hombre fue detenido injustamente y luego desapareció. Ahora se sabe que fue trasladado a Baltimore, luego a Luisiana, a Texas y finalmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La esposa de Abrego intentó rastrear la ubicación de su pareja mediante la herramienta en línea de localización de detenidos del ICE, pero finalmente lo reconoció por sus tatuajes en un video que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en X, donde se veía a hombres uniformados y con la cabeza rapada.

La esposa de Abrego lo reconoció por sus tatuajes en un video que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en X HANDOUT - EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS O

Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, calificó la deportación de Abrego como “un descuido” que se “llevó a cabo de buena fe” con base en la presunta participación del detenido con la pandilla MS-13, señalan los documentos judiciales

El residente de Maryland se encontraba en uno de los tres vuelos de deportación que se realizaron el 15 de marzo, y de acuerdo con Cerna no figuraba en la lista original para el transporte, ya que era un “suplente”, pero fue incluido después.

El gobierno reconoció el error, pero dijo que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para solicitar su liberación. Explicó que debido a que Abrego ya no está bajo custodia de Estados Unidos, el tribunal no puede ordenar que regrese ni tampoco pedir a El Salvador que lo devuelva.

El vicepresidente J.D. Vance intervino en el caso

En una publicación de X, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llamó al hombre “un inmigrante ilegal sin derecho a estar en nuestro país”. Agregó que “es repugnante enojarse porque los miembros de pandillas son deportados mientras se ignora a los ciudadanos que victimizan”.

El vicepresidente de EE.UU. señaló que los documentos judiciales indican que el hombre deportado es miembro de la pandilla MS-13 X (antes Twitter) @JDVance

El abogado Simon Sandoval-Moshenberg, defensor de Abrego, comentó a NBC News en respuesta a las publicaciones de Vance: “No estamos de acuerdo en que sea miembro de la pandilla MS-13. La única base para afirmar su pertenencia a una pandilla fue un informante confidencial; nunca hubo pruebas contundentes”.

“Hay un proceso judicial. Podrían haber recurrido al juez que, en 2019, le otorgó una orden de protección y haberle pedido que la levantara. No lo hicieron, simplemente lo subieron a un avión”, añadió el legista.

En una vista judicial de emergencia, la magistrada Paula Xinis ordenó “facilitar y llevar a cabo el retorno” de Kilmar Armando Ábrego García “a más tardar a las 11.59 del lunes 7 de abril”, precisa un documento oficial.