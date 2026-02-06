Juez ordena liberarlos, pero el ICE los arresta igual: el extraño limbo legal de los venezolanos detenidos dos veces

Dos ciudadanos venezolanos, detenidos a mediados de enero tras un incidente con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), fueron liberados recientemente. Sin embargo, pese a una orden judicial, las autoridades los volvieron a poner bajo custodia poco después, un giro que abre interrogantes sobre el manejo del caso y los procedimientos penales.

Los venezolanos que fueron liberados por un juez en enero y detenidos nuevamente por el ICE

Durante la madrugada del lunes 12 de enero, Alfredo Alejandro Aljorna y Julio Sosa-Celis fueron arrestados por presuntamente agredir a un oficial del ICE en un operativo desarrollado en Inver Grove Heights, en Minnesota.

Los dos venezolanos fueron detenidos tras un incidente ocurrido durante un operativo del ICE en Minnesota usicegov

La versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señala que los agentes realizaban una parada de tráfico cuando Celis se resistió al arresto. En ese momento, dos personas indocumentadas salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba, según consignó CNN.

Cuando el sospechoso logró soltarse, el agente disparó tiros defensivos y lo alcanzó en la pierna. Las personas que se habían unido al ataque contra el agente huyeron y se atrincheraron en sus apartamentos.

Por el episodio, Celis fue arrestado junto con Aljorna. Posteriormente, durante una audiencia judicial celebrada el martes, el juez federal Paul A. Magnuson ordenó su liberación y emitió una orden oral que prohíbe la deportación de todos los testigos del caso.

Según el abogado de Aljorna, Frederick Goetz, los dos hombres están incluidos como testigos en el documento legal.

Por qué el ICE volvió a detener a los venezolanos liberados por el juez

El caso tuvo un nuevo giro cuando, pese a que Magnuson concedió la libertad a los acusados, la abogada Robin Wolpert fue informada de que Celis había sido puesto bajo custodia federal al acudir a su visita a la oficina del sheriff.

Pese a que el juez ordenó su liberación, los dos venezolanos fueron puestos bajo custodia del ICE poco después ICE - ICE

En diálogo con CNN, la abogada celebró la decisión del juez, pero expresó su decepción debido a que su cliente fue inmediatamente arrestado por los oficiales del ICE.

Por su parte, Goetz también reveló que su cliente fue puesto bajo custodia federal tras su liberación. En ese sentido, calificó de inconsistente la actuación de las autoridades debido a que, si deseaban procesarlo penalmente, no deberían haberlo trasladado al centro de detención del ICE, donde podría ser deportado.

La versión de los familiares sobre la detención de los venezolanos

La declaración que brindó el DHS de manera oficial fue cuestionada por familiares de los detenidos.

En una grabación citada por CNN, la familia le expresa al 911 que Celis recibió un disparo de un agente federal cuando intentaba entrar a su domicilio.

“Estuvieron siguiendo a mi esposo durante unos 30 minutos. Intentaron chocarlo. Llegó a casa y, como les cerramos la puerta, ¡le dispararon!“, relató desesperada una persona no identificada.

Los familiares de los dos venezolanos detenidos dieron una versión diferente a la del DHS sobre el momento de la detención del ICE ICE Facebook

Luego del arresto, familiares crearon un GoFundMe para recaudar dinero para cubrir los honorarios de los abogados. Allí, calificaron a los detenidos como “gente muy trabajadora que vino a Estados Unidos en busca de cumplir el ‘sueño americano’”.

Además, según el texto, trabajaron durante años con abogados especializados en inmigración y gastaron miles de dólares para regularizar su situación.

En este proceso, se encontraban “a una aprobación de obtener su residencia”. Hasta el momento, la familia logró reunir 27.237 dólares con 519 donaciones.

El caso, que cuenta con dos versiones muy diferentes entre sí, se da en medio de un complejo panorama con intensas redadas de inmigración en Minnesota que desataron protestas en todo Estados Unidos.