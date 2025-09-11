Oficiales de la CBP vieron una carga sospechosa y encontraron algo insólito: era una excavadora robada

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) revisaron una excavadora que había sido enviada hacia Accra, Ghana, y se sorprendieron al descubrir que era robada. El vehículo de trabajo está valuado en aproximadamente US$237 mil.

La CBP retuvo una excavadora robada en Baltimore

El pasado 3 de septiembre, la CBP del Puerto de Área de Baltimore, Maryland, interceptó una excavadora Caterpillar D8T de 2015 con destino a Accra, Ghana. En la revisión, los agentes descubrieron su historial.

Agentes de la CBP de Baltimore frenaron una excavadora robada que se dirigía a Ghana CBP

Los oficiales llevaron a cabo una inspección de exportación de rutina y notaron que el número de identificación del vehículo (VIN) coincidía con un informe de un robo en el condado de Carroll, Maryland, según informó la CBP en un comunicado.

La CBP se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll y confirmaron que el reporte de robo seguía activo, por lo que incautaron la excavadora.

“Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza continúan combatiendo a las organizaciones criminales transnacionales interrumpiendo el comercio internacional de vehículos robados en nuestros puertos marítimos”, sostuvo Jason Kropiewnicki, director interino del Puerto de Área de la CBP en Baltimore.

Y prometió: “Seguiremos protegiendo las fronteras de nuestro país, recuperando las exportaciones de vehículos robados y colaborando con nuestros aliados policiales federales, estatales y locales para exigir responsabilidades a estas organizaciones criminales”.

Ghana, uno de los destinos populares para vehículos robados

La CBP aseguró que Ghana es un destino popular para los vehículos robados que salen de Estados Unidos. Alrededor del 60%, es decir, 151 de las 250 exportaciones de automóviles o maquinarias ilegales que los oficiales de Baltimore recuperaron el año pasado tenían como destino países de África Occidental. De estos, 28 se dirigían a Ghana.

“Fabricantes de automóviles, concesionarios, empresas de alquiler, aseguradoras y propietarios de vehículos particulares siguen implementando medidas para combatir el robo de vehículos”, aseguró la agencia fronteriza.

De acuerdo a la CBP, Ghana es uno de los destinos más populares para los vehículos robados CBP

De acuerdo con la CBP, si bien la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros señala que el plan contra el robo de automóviles ha llevado a una disminución del 17% en las denuncias por este delito, todavía se observa un aumento en la cantidad de vehículos recuperados en las fronteras.

El aumento de las incautaciones y la estrategia de la CBP

Durante 2024, los puertos de entrada de la CBP en todo el país recuperaron 1445 vehículos robados, aproximadamente un 10% más que en 2023 y un 81% más que en 2021.

Específicamente, en Baltimore se interceptaron 250 durante el año pasado. Es decir, un 27% menos con respecto a las 343 recuperaciones de 2023. De acuerdo con un comunicado, el total de todas esas exportaciones de vehículos recuperados en 2024 sumaban los US$9,6 millones.

Entre los factores sobre la disminución de vehículos ilegítimos incautados, la CBP explicó que, como ocurre con otras bandas ilegales, las organizaciones criminales transnacionales realizan evaluaciones de riesgos y cambian el sitio de sus operaciones si comienzan a tener pérdidas.

La CBP advierte que todavía se observa una gran cantidad de vehículos robados recuperados en los pasos froterizos American Inmigration Council

“El robo de autos sigue siendo una preocupación creciente en Estados Unidos y las organizaciones criminales transnacionales siguen victimizando a los ciudadanos y negocios de nuestra nación robando nuestros vehículos para obtener ganancias ilícitas”, advirtió Matthew Suárez, director interino de Operaciones de Campo de la CBP en Baltimore en agosto.

Aunque, subrayó: “Los oficiales mantienen su compromiso de combatir este comercio internacional de vehículos robados, interceptándolos en nuestros puertos marítimos y atacando a los delincuentes donde más les duele: en el bolsillo”.