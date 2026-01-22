La advertencia de un abogado para migrantes con green card que cobran SNAP: “El proceso de ciudadanía correría peligro”
La discrecionalidad a la hora de evaluar solicitudes pone el foco en el concepto de “carga pública”
- 3 minutos de lectura'
Un abogado de inmigración advirtió que recibir determinadas ayudas del gobierno federal, como las estampillas de comida, puede ser considerado dentro de la evaluación migratoria cuando llega el momento de solicitar la ciudadanía estadounidense.
El detalle que deben tener en cuenta los residentes permanentes que cobran SNAP
Andrew Newcomb, abogado especializado en inmigración, explicó en una entrevista con Telemundo 48 que, en la actualidad y bajo el gobierno de Donald Trump, los funcionarios encargados de evaluar las solicitudes de naturalización cuentan con un poder discrecional mucho mayor que en etapas anteriores.
Según Newcomb, los inmigrantes que poseen una green card y recurren a cierto tipo de asistencia federal podrían enfrentar obstáculos en el futuro si deciden convertirse en ciudadanos. El punto central gira en torno al concepto de “carga pública”, una figura que permite al gobierno considerar si una persona depende del Estado para su subsistencia y, en consecuencia, lo que incide en la evaluación general de su solicitud de ciudadanía.
Qué beneficios federales generan mayor riesgo para los migrantes
El abogado detalló que existen principalmente dos tipos de ayuda que pueden ser evaluadas negativamente desde el punto de vista migratorio. No se trata de todas las prestaciones sociales, sino de aquellas que el gobierno considera más sensibles dentro del análisis discrecional de carga pública.
Entre ellas se destacan:
- La asistencia en efectivo, categoría en la que se incluyen las estampillas de comida, conocidas como SNAP, y otros programas de ayuda monetaria directa financiados por el gobierno federal.
- La institucionalización a largo plazo en entidades que reciben fondos federales, como cárceles u hospitales psiquiátricos subvencionados.
Newcomb señala que ser institucionalizado implica estar recluido durante un período prolongado en una prisión que recibe fondos federales o en un centro de salud mental sostenido con dinero público.
Quiénes pueden acceder realmente a SNAP, según la ley
Un artículo del American Immigration Council aportó contexto para entender quiénes califican para los beneficios federales y quiénes no. La organización, sin fines de lucro y no partidista, remarcó que existe una gran cantidad de desinformación en torno a inmigrantes y programas como SNAP o Medicaid.
De acuerdo con este análisis, los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios federales bajo el programa SNAP. Sin embargo, el sistema funciona por hogares y no exclusivamente por individuos. Por ejemplo, si el jefe de un hogar es indocumentado, puede solicitar SNAP para sus hijos ciudadanos estadounidenses, aunque la ayuda se calcule únicamente en función de los miembros elegibles.
En el caso de otros inmigrantes con estatus legal, la situación es más compleja. La mayoría debe esperar años antes de poder solicitar SNAP. Tras obtener la green card, se impone generalmente un período de espera de cinco años, con excepciones limitadas.
Además, tras la aprobación de la llamada One Big Beautiful Bill Act, en julio de 2025, solo ciertos grupos, como residentes permanentes, algunos inmigrantes cubano-haitianos y ciudadanos bajo el Compact of Free Association (COFA), pueden aplicar.
