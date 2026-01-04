Cambios de SNAP en 2026: los estados de EE.UU. que ya impusieron restricciones al beneficio

Junto con la llegada del 2026, comenzaron a regir cambios para el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) en algunos sitios de Estados Unidos. De acuerdo con los waiver que el gobierno federal entregó, desde el 1° de enero, ciertos estados aplican restricciones adicionales a lo que se puede comprar con la asistencia. La lista completa se compone de 18 jurisdicciones.

Los cinco estados de EE.UU. ya tienen restricciones adicionales para SNAP

Por norma federal, el programa de asistencia ya tiene algunas restricciones alimentarias básicas. Sin embargo, los estados pueden solicitar permiso a las autoridades de EE.UU. para establecer límites adicionales.

USDA habilita a los estados a presentar solicitudes para restringir la compra de ciertos alimentos con SNAP

De acuerdo con el listado oficial que tiene el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés), son 18 los estados a los que se les aprobó un pedido de restricciones. Estos cinco ya las aplican desde el 1° de enero sobre los siguientes productos:

Indiana : no permite la compra de gaseosas y dulces con SNAP.

: no permite la compra de gaseosas y dulces con SNAP. Iowa : restringe la compra de todos los alimentos gravados, según Iowa Department of Revenue (con excepciones específicas)

: restringe la compra de todos los alimentos gravados, según Iowa Department of Revenue (con excepciones específicas) Nebraska : gaseosas y bebidas energizantes.

: gaseosas y bebidas energizantes. Utah : refrescos.

: refrescos. Virginia Occidental: gaseosas.

Más allá de otorgar los permisos, desde la administración Trump se alienta a los gobiernos estatales a solicitar esta medida: “Animamos a los estados a presentar exenciones que satisfagan sus necesidades específicas”.

“Estas exenciones son clave para garantizar que el dinero de los contribuyentes proporcione opciones nutritivas que mejoren la salud dentro de SNAP", agrega el USDA en el sitio web.

El gobierno de Trump alienta a los estados a solicitar restricciones específicas para las compras con SNAP Archivo

Los 13 estados de EE.UU. que impondrán restricciones a SNAP durante 2026

Más allá del caso de las jurisdicciones que ya tienen las nuevas restricciones vigentes, el listado completo incluye a más estados. Las fechas y productos para los que dispusieron prohibiciones son:

Idaho : gaseosas y dulces desde el 15 de febrero.

: gaseosas y dulces desde el 15 de febrero. Oklahoma : gaseosas y dulces, 15 de febrero.

: gaseosas y dulces, 15 de febrero. Louisiana : refrescos, bebidas energizantes y dulces, 18 de febrero.

: refrescos, bebidas energizantes y dulces, 18 de febrero. Colorado : gaseosas, 1° de marzo.

: gaseosas, 1° de marzo. Texas : bebidas azucaradas y dulces, 1° de abril.

: bebidas azucaradas y dulces, 1° de abril. Virginia : bebidas azucaradas, 1° de abril.

: bebidas azucaradas, 1° de abril. Florida : refrescos, bebidas energizantes, dulces y postres, 20 de abril.

: refrescos, bebidas energizantes, dulces y postres, 20 de abril. Arkansas : gaseosas, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, junto a otras bebidas no saludables y dulces, 1° de julio.

: gaseosas, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, junto a otras bebidas no saludables y dulces, 1° de julio. Tennessee : alimentos procesados y bebidas como gaseosas y energizantes, 31 de julio.

: alimentos procesados y bebidas como gaseosas y energizantes, 31 de julio. Hawái : refrescos, 1° de agosto.

: refrescos, 1° de agosto. Carolina del Sur : dulces, bebidas energizantes y azucaradas, 31 de agosto.

: dulces, bebidas energizantes y azucaradas, 31 de agosto. Dakota del Norte : refrescos, bebidas energizantes y dulces, 1° de septiembre.

: refrescos, bebidas energizantes y dulces, 1° de septiembre. Missouri: dulces, postres preparados y ciertas “bebidas no saludables”, 1° de octubre.

18 estados ya recibieron la aprobación del gobierno de EE.UU. para aplicar restricciones adicionales en el programa SNAP

Cuáles son los alimentos que no se pueden comprar con SNAP, según la norma federal

De acuerdo con el sitio oficial del USDA, la asistencia alimentaria está pensada para que los beneficiarios adquieran productos como vegetales, frutas, pescado, carne y cereales, entre otros. Además, también se habilita su uso para obtener comidas como snacks y bebidas no alcohólicas.

En ese sentido, y más allá de las restricciones particulares que imponen 18 estados, la norma federal establece que no se pueden usar los cupones para comprar: alcohol, cigarrillos o tabaco, alimentos y bebidas con sustancias controladas, vitaminas y suplementos o comidas preparadas.