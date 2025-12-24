La advertencia de la CBP sobre los documentos necesarios y consideraciones al cruzar la frontera en EE.UU. en Navidad

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) se encarga de los controles de ingreso para turistas y residentes. Con la cercanía de la temporada de festividades, la agencia ofrece consejos sobre qué revisar antes del viajar por Navidad o Año Nuevo.

La CBP se prepara para la temporada navideña y de Año Nuevo

La Oficina de Operaciones de Campo de la CBP recomendó a quienes planean viajes a Estados Unidos a través de los cruces fronterizos terrestres que estén preparados y anticipen posibles demoras durante lo que se prevé será un período de viajes festivos de mucha actividad.

CBP alerta sobre alta actividad en puertos de entrada Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Marty C. Raybon, director de operaciones de campo de la CBP, comentó: “Nunca es nuestro objetivo desanimar el espíritu navideño, pero la seguridad fronteriza es una prioridad absoluta, incluso en una época tan festiva”.

Qué revisar antes de viajar por Navidad: lo que dice la CBP

De acuerdo con datos de la dependencia, casi un millón de personas ingresan a Estados Unidos diariamente y todos los que llegan a un puerto de entrada están sujetos a inspección por parte de los agentes, para verificar su cumplimiento con las regulaciones de inmigración, aduanas y agricultura.

En Navidad los viajes se incrementan, pero la agencia señala que las personas pueden ayudar a agilizar su experiencia de inspección si toman en cuenta estos consejos:

Documentos de viaje : además de un pasaporte válido, los viajeros deben obtener cualquier otra documentación necesaria antes de su salida y regreso a EE.UU.

: además de un válido, los viajeros deben obtener cualquier otra Regalos : si se viaja con regalos o se envían por correo internacional, piden considerar dejarlos sin envolver. “Quizás tengamos que abrirlos antes de Navidad para echarles un vistazo”, advierte la agencia.

: si se viaja con regalos o se envían por correo internacional, piden considerar dejarlos sin envolver. “Quizás tengamos que abrirlos antes de para echarles un vistazo”, advierte la agencia. Productos agrícolas y alimenticios: ciertos alimentos forman parte de la tradición navideña, pero algunos están restringidos o prohibidos en EE.UU. como medida de precaución contra la introducción de plagas y enfermedades dañinas.

Todos los que llegan a un puerto de entrada en EE.UU. están sujetos a inspección por parte de la CBP Facebook Port Laredo

La dependencia señala que se aplican restricciones a ciertas carnes, quesos, frutas, verduras y plantas, y añade: “Declare todos los artículos para que la CBP determine si sus productos pueden ingresar a EE.UU. de forma segura”.

Consulte los tiempos de espera: recomienda ver las tendencias y los tiempos de espera en la frontera antes de un viaje para ayudar a evitar las horas pico de congestión. La aplicación BWT de la CBP permite consultar los tiempos de espera estimados en los cruces fronterizos.

“Al seguir estos útiles consejos, los viajeros pueden ayudarnos a mitigar retrasos y otros problemas en los puertos de entrada”, explicó Marty C. Raybon.

Artículos prohibidos y restringidos: conoce la diferencia

Antes de partir para un viaje al extranjero, el organismo recomienda consultar sobre los artículos con los que se planea regresar a Estados Unidos, para asegurarse de que no estén prohibidos ni restringidos.

Los productos que la CBP impide que entren a los Estados Unidos son aquellos que dañarían la salud de la comunidad CBP

Prohibido significa que la ley prohíbe la entrada del artículo a EE.UU. Algunos ejemplos son los juguetes peligrosos, los automóviles que no protegen a sus ocupantes en caso de accidente, la carne de animales silvestres o sustancias ilegales como la absenta y el Rohypnol.

Restringido se refiere a que se requieren licencias o permisos especiales de una agencia federal antes de permitir la entrada. Ejemplos de estos incluyen armas de fuego, ciertas frutas y verduras, productos y subproductos animales y algunos especies.