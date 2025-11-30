La CBP incautó casi US$800 mil en juguetes falsificados y lanzó una alerta sobre compras por Navidad

En una operación rutinaria en Virginia, en Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) incautó 775 mil dólares en juguetes falsificados. En este contexto, lanzó una alerta sobre la temporada de compras por Navidad y compartió una guía para identificar productos apócrifos.

En Virginia: la CBP incautó US$775 mil en juguetes falsificados

Los oficiales del Puerto del Área de Norfolk-Newport News recibieron el 29 de octubre un envío que constaba de 17.634 juguetes infantiles.

La CBP retuvo el envío procedente de China luego de sospechar inicialmente que los productos eran falsificados CBP

Inicialmente, sospecharon que los productos eran falsificados y decidieron retenerlo. Luego, entregaron la documentación y las fotografías a los expertos comerciales de la CBP en el Centro de Excelencia y Experiencia en Productos de Consumo y Mercancía Masiva para su análisis.

Los artículos llevaban las marcas registradas y los derechos de autor de Juego de Tronos, Harry Potter, Hello Kitty, Labubu, Kuromi, Mario, Mickey Mouse, Pikachu y Gru, Mi villano favorito, entre otros, según informó la agencia en un comunicado de prensa.

Los expertos comerciales verificaron que los productos eran falsificados. De esa manera, procedieron con la incautación de:

12.191 peluches

1661 mochilas

1600 cajas de música

1430 bolas de nieve

552 arreglos florales con animales

200 decoraciones de rosas

Los paquetes provenían de China y estaban destinados a una dirección en el condado de Wood, Virginia Occidental, pero nunca llegaron allí gracias al accionar de la CBP.

Los más de 17.000 productos apócrifos fueron incautados por la CBP CBP

En tanto, lanzó una alerta para las familias de cara a la temporada de compras por las fiestas de fin de año.

La alerta sobre compras por Navidad que lanzó la CBP

En el comunicado, Keri Brady, directora del puerto de área de CBP en Norfolk-Newport News, dejó un mensaje para los consumidores estadounidenses: “A medida que nos acercamos a la temporada de compras navideñas, instamos a los padres a ser diligentes al comprar en línea o con grandes descuentos para asegurarse de que los juguetes, la ropa o los accesorios que adquieran no representen una amenaza grave para la salud y la seguridad de sus familias”.

A su vez, la CBP indicó que los falsificadores fabrican bienes de consumo con materiales y piezas de baja calidad que podrían romperse prematuramente o causar daños a los consumidores. Para evitar esto, aconsejó adquirir productos auténticos de minoristas de confianza.

Asimismo, señaló que el comercio internacional de bienes de consumo falsificados también roba ingresos a los titulares de marcas registradas y financia organizaciones criminales transnacionales.

La CBP incautó más de 32 millones de productos falsificados durante el año fiscal 2024 CBP - CBP

Durante el año fiscal 2024, la CBP incautó más de 32 millones de productos falsificados con un precio de venta sugerido por el fabricante estimado en más de US$5400 millones.

Guía de la CBP para evitar comprar productos falsificados en Navidad

Para evitar adquirir productos apócrifos, la CBP proporciona una guía clave a la hora de navegar por los portales de compras en línea:

Descripción del producto : el anuncio debe proporcionar una descripción detallada y precisa de los artículos que se envían.

: el anuncio debe proporcionar una descripción detallada y precisa de los artículos que se envían. Valor : tiene que indicar el precio de venta o el precio de lista en dólares estadounidenses.

: tiene que indicar el precio de venta o el precio de lista en dólares estadounidenses. Cantidad : tiene que detallar el número exacto de productos en cada caja, fardo, estuche u otro paquete.

: tiene que detallar el número exacto de productos en cada caja, fardo, estuche u otro paquete. Peso bruto : el anuncio debe indicar el peso en kilogramos (kg) o libras (lb) de la mercancía en la misma línea que el valor. Si no se dispone del peso, es necesaria una estimación. El peso bruto es la suma de los pesos estimados de cada artículo.

: el anuncio debe indicar el peso en kilogramos (kg) o libras (lb) de la mercancía en la misma línea que el valor. Si no se dispone del peso, es necesaria una estimación. El peso bruto es la suma de los pesos estimados de cada artículo. País de origen: los artículos deben estar marcados con el nombre en inglés del país de procedencia, a menos que exista una excepción legal.