La lucha de un cubano para cobrar un premio en un casino de Florida: “Voy a ver a mi mamá”

Un inmigrante cubano tuvo la mejor de las suertes en un casino de Florida. En 2023, sacó tres premios mayores. Sin embargo, no pudo cobrar sus ganancias porque no tenía documentación que acreditara que vivía fuera de la isla. Su caso se resolvió tarde, pero a su favor.

El problema por el que un inmigrante cubano no pudo cobrar sus ganancias

Eduardo Cardoso, un aficionado al que le gusta ir al casino, se llevó los tres mencionados premios, pero se encontró con una traba legal. “Yo presenté el pasaporte cubano, pero me dijeron que aquí (en Estados Unidos) no vale”, detalló a Telemundo 51.

Las trabas burocráticas impedían el pago del premio al migrante cubano Captura video Telemundo Miami

El Casino Seminole Classic, donde el jugador consiguió los premios, reveló en 2023 que tenía toda la intención de abonarle el premio a Cardoso. Sin embargo, no podía hacerlo hasta que presentara documentos que acreditaran su residencia en un país fuera de la isla.

Ante esto, la portavoz Mayra Hernández indicó a Telemundo: “Los casinos Seminole siempre pagan todos los premios acumulados, a menos que se lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés).

Por qué los cubanos no pueden cobrar premios en EE.UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) expresa que cualquier cubano debe presentar pruebas que demuestren ciudadanía o residencia permanente legal en un país fuera de la isla. Esto antes de cobrar un premio ganado en los casinos estadounidenses.

Cardoso reveló estar 18 meses con la esperanza de que recibir todas las pruebas fehacientes de su residencia, algo que finalmente llegó. Para su suerte, pudo cobrar el premio gordo que tanto anhelaba.

“En total conseguí 6400 dólares. Con ese dinero voy a ver a mi mamá, a mis hijos, casi 16 años, que no la veo. Me da ganas de llorar”, esbozó para el medio citado.

El casino reconoció el pago a Eduardo Cardoso Casino Seminole Classic (Instagram)

Para poder cobrar su dinero, el hombre usó su permiso de trabajo. Asimismo, se manifestó emocionado de poder volver a Cuba para visitar a su familia e hizo una recomendación contundente a quienes podrían estar en su misma situación: “Si no tienen documentos, no jueguen, porque no les van a pagar”.

Los cubanos deben seguir una serie de requisitos para residir en EE.UU. Collage: (AP Foto/Ariel Ley) - Freepick

¿Qué pasa si un cubano gana premios en los casinos de EE.UU.?

No todos los extranjeros pueden hacer efectivas sus ganancias en los casinos de Estados Unidos. En el caso del los cubanos, el Departamento del Tesoro tiene reglas estrictas. Por lo tanto, si alguien está de visita en EE.UU. y se lleva algún premio, necesitará acreditar la residencia legal en un país que no sea la isla.

Afortunadamente, los representantes del casino también manifestaron que tenían toda la intención de pagarle a Cardoso. Incluso hicieron efectivo el premio, a pesar de que había pasado más de un año para la regularización de su trámite.

Tal como indica en su sitio web, el Departamento del Tesoro es el organismo del ejecutivo que tiene como prioridad garantizar la seguridad financiera de EE.UU. También gestiona que:

Se cumplan las leyes federales, financieras y fiscales.

Busca a evasores de impuestos y falsificadores.

Se encarga de las finanzas federales.

Verifica todo lo relacionado con dinero y acuñación.