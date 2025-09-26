Es estadounidense y conducía una Dodge Ram 2014 cuando la CBP le descubrió algo inesperado valuado en más de US$400 mil

Un ciudadano estadounidense fue interceptado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la frontera de Texas. El hombre, de 31 años, conducía una Dodge Ram 2014 y fue detenido por transportar sustancias ilegales valuadas en más de 400 mil dólares.

Qué llevaba en su vehículo el estadounidense detenido por la CBP en la frontera de Texas

En un comunicado publicado el 23 de septiembre, la CBP informó del arresto de un ciudadano de Estados Unidos durante un operativo del domingo 21 pasado. El hombre, cuya identificación no fue revelada por las autoridades, fue interceptado en el Puente Juárez-Lincoln en Laredo, que conecta con México.

La CBP interceptó 6,5 kilos de heroína y dos kilos de metanfetamina en una Dodge Ram en el puerto de entrada de Texas cbp.gov

Los oficiales presentes derivaron al estadounidense a una inspección secundaria y, con apoyo canino, hallaron ocho paquetes de 6,5 kilos de heroína y 24 bultos de dos kilos de metanfetamina en el interior de la Dodge Ram 2014 que conducía, ocultos entre sus pertenencias.

Las sustancias ilícitas que la CBP incautó en el vehículo del conductor registraron un valor total de US$405.165. El caso es investigado por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

El megaoperativo de la CBP en los puertos de entrada de Texas valuado en US$3,7 millones

Los oficiales federales incautaron sustancias ilícitas en la frontera estadounidense el fin de semana de entre el 19 y el 21 de septiembre, que registraron un valor total de US$3.724.377. Además del operativo que culminó con la detención del ciudadano estadounidense, la agencia federal arrestó a tres conductores de México en otros procedimientos.

Los tres primeros se desarrollaron el viernes 19 de septiembre en el Puente Internacional del Comercio Mundial de Laredo, en la frontera con Tamaulipas. En la primera inspección, la CBP halló 32 paquetes con 34 kilos de fentanilo, por un valor de US$1.746.880, en el interior de un tractocamión Freightliner modelo 2011 que conducía un ciudadano mexicano de 39 años.

La CBP incautó los paquetes de fentanilo que portaba el ciudadano mexicano en el ingreso a Texas cbp.gov

Horas después, las autoridades identificaron a un conductor mexicano en un vehículo del mismo modelo, que contenía en su interior 20 paquetes con 20 kilos de fentanilo y cuatro bultos con casi medio kilo de cocaína, valuados en US$1.074.096.

Por último ese viernes, la CBP detuvo a un mexicano de 48 años que conducía un tractor Kenworth de 2005, tras una inspección que derivó en el descubrimiento de 16 paquetes de 16,7 kilos de cocaína y uno adicional con 45 gramos de fentanilo. La mercancía hallada está valuada en US$498.236.

El mensaje de la CBP ante la incautación de sustancias ilícitas en la frontera de EE.UU.

El director del Puerto de Entrada de Laredo, Alberto Flores, resaltó los operativos realizados durante ese fin de semana y señaló que los resultados “demuestran el compromiso inquebrantable de los oficiales para proteger a la nación de la amenaza de los narcóticos ilícitos”.

La CBP destacó los resultados de los operativos para incautar sustancias ilícitas en la frontera de EE.UU. CBP

A su vez, expresó agradecimientos a la CBP y envió un mensaje a la población estadounidense. “Gracias a su vigilancia, experiencia y dedicación [de las autoridades], interceptamos con éxito más de US$3,7 millones en narcóticos fuertes en tan solo cuatro incidentes. Estas incautaciones resaltan el papel crucial que desempeña nuestro puerto para proteger a nuestras comunidades y garantizar la integridad de nuestras fronteras”, concluyó.