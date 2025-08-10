Cómo aplicar a la oportunidad de la embajada americana para cubanos que otorga la visa J-1 para vivir en EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció una oportunidad para quienes buscan estudiar en el país norteamericano bajo una beca. El programa es de diez meses e incluye el pago de matrícula y tasas en la universidad de acogida y una asignación para manutención; entre otros beneficios.

Cubanos pueden estudiar en EE.UU. con esta oportunidad: requisitos

En la página de Facebook de la embajada, dieron a conocer la convocatoria para profesionales con experiencia, “vocación de servicio y deseos de generar un cambio positivo en su comunidad”. La aplicación para el Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026 sigue abierta y terminará el próximo domingo 31 de agosto.

El Programa de Becas se fundó en 1978 en honor al fallecido senador y vicepresidente de EE.UU. Hubert H. Humphrey. Es una actividad de intercambio Fulbright, financiada por el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) y administrada por el Instituto de Educación Internacional.

Para ser elegible para una beca Humphrey, los solicitantes deben:

Ser ciudadano de un país elegible, como el caso de Cuba .

. Tener un título universitario de pregrado (primera universidad o licenciatura).

Tener un mínimo de cinco años de experiencia profesional a tiempo completo.

Demostró cualidades de liderazgo y un historial de servicio público en la comunidad.

Experiencia limitada en Estados Unidos.

Capacidad demostrada en el idioma inglés.

Los interesados presentan la solicitud a través de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que debe incluir:

Respuestas completas a todas las preguntas y un ensayo en inglés en el que se aborde exhaustivamente el tema de interés del solicitante.

Dos cartas de referencia en inglés; una debe ser del empleador actual.

Transcripciones oficiales en inglés.

Deben incluir los cursos y las calificaciones obtenidas.

Solo es necesario subir los diplomas si la transcripción no demuestra la obtención del título.

Las Embajadas de EE.UU. y las Comisiones Fulbright deben presentar sus nominaciones al Instituto de Educación Internacional en Washington D.C. a mediados de septiembre. La selección se anunciará en febrero del 2026, y los becarios comenzarán el programa entre abril y septiembre (dependerá del nivel de inglés requerido).

Los becarios Humphrey con un puntaje TOEFL (Test of English as a Foreign Language) bajo podrían tener que realizar un curso intensivo de inglés antes del inicio de su beca. El programa tiene una duración de diez meses.

¿Qué incluye el Programa de Becas Humphrey?

Pago de matrícula y tasas en la universidad de acogida asignada.

Formación en inglés pre académico, si es necesario.

Una asignación de manutención (subsistencia), incluida una asignación única de instalación.

Cobertura de accidentes y enfermedades.

Una asignación para libros.

Un subsidio único para computadoras.

Viajes aéreos (viajes internacionales hacia y desde EE.UU. para el programa y viajes nacionales a eventos requeridos por el programa).

Una asignación de desarrollo profesional para actividades profesionales, como excursiones, visitas profesionales y conferencias.

El tipo de visa necesario para estudiar en Estados Unidos

El DOS explica que las visas de no inmigrante son para viajeros internacionales (ciudadanos de otros países) que estarán en Estados Unidos temporalmente.

“La mayoría de los visitantes internacionales que se quedan temporalmente en Estados Unidos necesitan una visa para viajar de ida y vuelta. La categoría de visa de no inmigrante para visitantes de intercambio (J) (visa J-1) está dirigida a personas aprobadas para participar en programas de intercambio de trabajo y estudio”.