La razón por la que el ICE puede sancionar a ciudadanos de EE.UU. con multas de hasta 250 mil y cinco años de cárcel

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede implementar multas de hasta 250 mil dólares y cinco años de prisión por ciertas infracciones cometidas por migrantes, incluso a los que realizaron el proceso de naturalización y se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos. La agencia federal detalló los casos en los que se aplican estas sanciones.

En qué casos el ICE puede multar con US$250 mil y sentenciar cinco años de prisión

El ICE advirtió a los migrantes que cometan fraude migratorio de las sanciones que se aplican como consecuencia de esas acciones. El gobierno de EE.UU., liderado por Donald Trump, incrementó sus esfuerzos en investigación y detección de estos delitos.

El ICE colabora con otras agencias federales para detectar el fraude en los procesos migratorios Yuki Iwamura - FR171758 AP

Los agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) cuenta con 21 grupos de trabajo distribuidos en distintos estados del territorio norteamericano.

La agencia trabaja en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés); entre otras entidades.

Los casos en los que se aplican este tipo de sanciones son:

Fraude de documentos o de identidad : se trata de la falsificación, alteración o uso de certificaciones con el objetivo de eludir las leyes de inmigración o realizar una actividad criminal. Entre ellos, se encuentran el robo de identidad de personas fallecidas.

: se trata de la falsificación, alteración o uso de certificaciones con el objetivo de eludir las leyes de inmigración o realizar una actividad criminal. Entre ellos, se encuentran el robo de identidad de personas fallecidas. Fraude de beneficios: es la alteración voluntaria de información o datos proporcionados en un proceso de solicitud migratorio, que en ocasiones conlleva un fin lucrativo, como en el caso de los matrimonios falsos para obtener la green card o la ciudadanía estadounidense.

Las autoridades migratorias investigan la documentación proporcionada en los procesos para obtener estatus Captura Youtube/Uscis

Cuáles son las sanciones por fraude matrimonial en EE.UU., según el ICE

La agencia federal indicó que los matrimonios fraudulentos representan “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, así como para la protección pública y la integridad del sistema migratorio.

Las consecuencias de ejecutar este tipo de delitos graves son multas de hasta US$250 mil y condenas a prisión de hasta cinco años, tanto para extranjeros como para ciudadanos estadounidenses.

Estos casos comprenden:

Que un solicitante de un permiso migratorio pague una cantidad de dinero a un ciudadano estadounidense a cambio de la unión matrimonial.

Que se realice un matrimonio falso con el objetivo de acceder a la lotería de visas de diversidad.

Que un ciudadano extranjero engañe a un naturalizado en EE.UU. con la creencia de que la unión matrimonial que se lleva a cabo es legítima.

El “matrimonio por correo”, que involucra el conocimiento del fraude por parte de ambas partes.

Aquellos que cometan matrimonio fraudulento, ya sea un extranjero o ciudadano de EE.UU., pueden enfrentar hasta cinco años de cárcel Freepik

Otros cargos imputables a quienes cometen fraude matrimonial en un proceso migratorio en EE.UU.

Además de por este delito grave, el ICE remarcó que aquellos migrantes que cometan fraude matrimonial pueden ser acusados de otros cargos a la vez. Entre ellos, se encuentran:

Fraude de visas.

Albergar a un extranjero de forma no autorizada.

Conspiración.

Realizar declaraciones falsas.

Cada cargo puede conllevar penas de prisión y sanciones financieras adicionales de forma independiente.