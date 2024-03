Escuchar

En el último año de su mandato como presidente de Estados Unidos, Joe Biden ofreció el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión el jueves a la noche en Washington, una alocución que se presenta anualmente desde la década de 1930, principalmente en enero. En esta oportunidad, demócrata dio un informe sobre el país al Congreso y fue fuertemente abucheado por los republicanos cuando se pronunció acerca del proyecto de ley de inmigración.

El presidente Biden utilizó su discurso para pedir enérgicamente a los legisladores republicanos en el Congreso que aprobaran un compromiso partidista sobre inmigración, que en realidad se estancó el mes pasado mientras se discutía.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia el discurso sobre el estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 7 de marzo de 2024 MANDEL NGAN - AFP

“Me dijeron que mi predecesor llamó a los miembros del Congreso en el Senado para exigir que bloquearan el proyecto de ley”, dijo Biden, refiriéndose al expresidente Donald Trump, su probable rival republicano en las elecciones presidenciales de 2024, que se disputarán los primeros días de noviembre.

Si bien los republicanos en el Congreso establecieron límites radicales al asilo como condición para apoyar la financiación fronteriza y una mayor ayuda militar a Ucrania, muchos de ellos rechazaron el acuerdo de inmigración casi inmediatamente después de su publicación, argumentando que no era lo suficientemente estricto. En tanto, Trump se manifestó firmemente en contra de la legislación.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saluda a los miembros del Congreso después de pronunciar el discurso sobre el estado de la Unión durante una reunión conjunta del Congreso en el Capitolio, el 7 de marzo de 2024 en Washington, D.C. WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mientras Biden hablaba sobre el proyecto de ley de inmigración, mencionó a Laken Riley, la estudiante universitaria asesinada en Georgia, lo que provocó el enojo de los republicanos presentes. En el momento en que la nombró, pareció decir “Lincoln” en lugar de Laken y fue abucheado.

De inmediato, fue interrumpido por Marjorie Taylor Greene, miembro de la Cámara Baja por California, que lo instó a que mencionara correctamente el nombre de la joven, por lo que Biden tomó un broche que tenía impreso el nombre de la estudiante.

La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, le grita al presidente estadounidense Joe Biden, mientras pronuncia su tercer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio Estados Unidos en Washington, DC, el 7 de marzo de 2024 SHAWN THEW - POOL

El cruce creó tensión en la sala, aunque no fue la primera vez que la congresista lo desafió. Minutos antes, y durante el ingreso de Biden a la Cámara de Representantes, Greene se acercó a saludarlo mientras vestía con una gorra que tenía bordada la famosa frase “Make America Great Again”, que se atribuye a Trump desde su primera campaña presidencial en 2016. En esa misma oportunidad, le entregó al presidente un broche con el nombre de la joven, el mismo que momentos después elevó durante el discurso.

Riley, una estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta de 22 años, fue asesinada en el campus de la Universidad de Georgia mientras hacía ejercicio. Las autoridades sostuvieron que el hombre acusado de matarla se encontraba en el país ilegalmente, según consignó Fox 5 Atlanta.

Archivo.- La senadora Joni Ernst, representante de Iowa, sostiene un cartel con fotos de las víctimas de asesinato Sarah Root y Laken Riley mientras habla en Capitol Hill, el 27 de febrero de 2024 en Washington Mark Schiefelbein - AP

La interrupción de Greene llevó a Biden a salirse del discurso, ofrecer sus condolencias a los padres de Riley y expresar que sabía el dolor que implicaba “perder un hijo”. De acuerdo con el medio estadounidense, hasta el momento, el sospechoso del caso es un migrante venezolano que cruzó ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos en septiembre de 2022.

La inmigración es uno de los temas que más desfavorecen a Biden en las encuestas. Muchos estadounidenses responsabilizan a la Administración Biden por los niveles récord de cruces fronterizos ilegales. Si bien las críticas provienen, en su mayoría, de la banca republicana, lo cierto es que los líderes demócratas de estados y ciudades luchan por albergar extranjeros y sostienen que el Poder Ejecutivo no ha hecho lo suficiente para controlar la situación.

Durante el discurso, Biden no mencionó ninguna nueva política migratoria. “No demonizaré a los inmigrantes, diciendo que ‘están envenenando la sangre de nuestro país’”, expresó el presidente, en clara referencia a los comentarios hechos por Trump en varias oportunidades. “No separaré a las familias. No expulsaré a la gente de Estados Unidos por su fe. ¡Envíenme el proyecto de ley fronterizo ahora!”, cerró.