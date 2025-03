La reacción de una migrante al saber que le queda poco tiempo con TPS

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permitió a miles de venezolanos permanecer en Estados Unidos de forma legal. Sin embargo, la reciente decisión de la administración de Donald Trump de revocar esta protección generó incertidumbre para más de 600 mil migrantes. En redes sociales, una usuaria latina compartió su reacción al enterarse de que su beneficio está por vencer.

La incertidumbre ante el fin del TPS

La creadora de contenido explicó que solicitó la renovación de su TPS en julio del año pasado, pero no fue aprobada. “Siento un reloj en mi mente que hace ‘tic tac’”, expresó en TikTok. A pesar de intentar tomarlo con humor, reconoció que la situación genera angustia.

Su TPS vence en dos meses y así reaccionó

Además, señaló que aún tiene opciones para permanecer en EE.UU. “Puedo volver, intentar sacar mi visa de estudiante y regresar porque quiero estudiar diseño gráfico aquí”, dijo. Sin embargo, manifestó su preocupación por aquellos en procesos migratorios más complicados.

“No me imagino la situación para las personas que están en un proceso migratorio más complicado que el mío. Por lo menos, en este momento de mi vida, estoy legal. O sea, me quedan dos meses. Pero imagínate esa gente que no, esa zozobra. Los comprendo muchísimo”, comentó.

El impacto de la cancelación del TPS en los venezolanos

El TPS permitía a los beneficiarios residir y trabajar en Estados Unidos de manera legal. Pero en febrero, la administración Trump revocó esta medida, lo que dejó a más de 300 mil migrantes venezolanos en una situación de incertidumbre.

Según el Washington Office on Latin America, la tasa de concesión de asilo para venezolanos en 2024 fue del 64,4%. El alto número de solicitudes refleja la crisis humanitaria en Venezuela, que provocó el desplazamiento de casi 8 millones de personas desde 2014, según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las razones de la eliminación del TPS

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), argumentó que la extensión del TPS “no se hizo de la forma correcta”. Según explicó, no debió consolidarse el TPS de 2021 con el de 2023 y su prórroga debió realizarse con al menos 60 días de anticipación.

La decisión afecta a quienes contaban con estas protecciones hasta 2026. Para muchos, la revocación del TPS significa la posibilidad de enfrentar un proceso de deportación o la necesidad de buscar otras vías legales para quedarse en el país norteamericano.

Los posibles escenarios tras la cancelación del TPS

Jesús Romero, director de JLROMERO & Associates LLC, identificó cuatro escenarios para los venezolanos afectados:

Solicitantes de asilo con TPS: no tienen inconvenientes, ya que mantienen su permanencia legal hasta que se resuelvan sus casos.

no tienen inconvenientes, ya que mantienen su permanencia legal hasta que se resuelvan sus casos. Venezolanos con TPS y años de permanencia ilegal: enfrentan mayores riesgos porque el gobierno tiene sus datos personales. Solo podrían regularizar su situación a través de un familiar ciudadano o una visa de estudiante.

enfrentan mayores riesgos porque el gobierno tiene sus datos personales. Solo podrían regularizar su situación a través de un familiar ciudadano o una visa de estudiante. Venezolanos con Parole Humanitario y TPS: pueden solicitar asilo si cumplen con los requisitos. Otras opciones migratorias, como visas de trabajo, son complicadas por los tiempos de procesamiento.

pueden solicitar asilo si cumplen con los requisitos. Otras opciones migratorias, como visas de trabajo, son complicadas por los tiempos de procesamiento. Venezolanos que entraron por la frontera y solicitaron TPS: muchos presentaron casos de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y seguirán protegidos. Sin embargo, quienes no lo hicieron podrían quedar sin opciones legales.

El fin del TPS deja a miles de venezolanos en una situación incierta, como el de la usuaria de TikTok que filmó su reacción. Mientras algunos aún tienen alternativas legales, otros podrían enfrentar órdenes de deportación si no encuentran una vía para regularizar su estatus.